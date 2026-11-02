Адаптація після поранення: держава запустила ініціативу для ветеранів з порушеннями зору

В Україні понад три тисячі ветеранів та ветеранок із повною або частковою втратою зору отримають до 95 тисяч гривень одноразової державної допомоги. Держава розробила спільну ініціативу разом із Товариством Червоного Хреста України.

Яку допомогу для ветеранів з порушенням зору надасть держава

Нова грошова допомога від Уряду та українського Червоного Хреста розрахована на бійців, які дістали важкі поранення очей і потребують додаткового облаштування побуту. Розраховано, що гроші отримають понад три тисячі громадян. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За словами глави уряду, цільові кошти призначені для купівлі спеціалізованих приладів і техніки, що допомагають людям з інвалідністю адаптуватися у побуті.

Програма передбачає до 95 тисяч гривень одноразової виплати на придбання побутової техніки та спеціалізованих пристроїв, які допомагають зробити повсякденне життя більш комфортним,

– зазначив Сергій Корецький.

Кошти надаватимуть у форматі разової грошової допомоги, а придбати ветерани та ветеранки зможуть необхідне для них обладнання – пристрої з голосовим керуванням, звуковими підказками чи тактильними мітками, які полегшують самостійне ведення господарства.

Важливо, що держава встановила тривалий термін для реалізації програми. Корецький уточнив, що виплати проводитимуть до 1 листопада 2027 року. При цьому витратити нараховану фінансову підтримку ветерани зможуть до 1 грудня 2027 року.

Наразі уряд спільно з міжнародними та національними партнерами також шукає додаткові ресурси, щоб розширити програми фінансової допомоги для українських захисників і захисниць.

Як отримати гроші

Аби отримати виплату, із заявою потрібно звернутися до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за задекларованим або зареєстрованим місцем проживання. Це можуть зробити:

учасники бойових дій, які повністю або частково втратили зір під час захисту України;

особи з інвалідністю внаслідок війни, які повністю або частково втратили зір під час захисту України;

Крім заяви, варто подати інформовану згоду, рахунок або рахунки-фактури із зазначенням реквізитів магазину для оплати та консультаційний висновок спеціаліста, прописаний у формі № 028/о.

Зверніть увагу! Замість довідки від лікаря можна подати рішення військово-лікарської комісії, витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи чи висновок медико-соціальної експертної комісії.

Після розгляду заяви людина має отримати електронний лист-підтвердження про призначення допомоги.

Нагадаємо, військові, яким встановлено інвалідність 3 групи, отримують пенсію у розмірі 60% від грошового забезпечення.

Водночас пенсія може бути збільшена після додавання спеціальних надбавок, цільових доплат та адресної допомоги, якщо базова сума не відповідає державному порогу.