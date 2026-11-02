Адаптація після поранення: держава запустила ініціативу для ветеранів з порушеннями зору

Яку допомогу для ветеранів з порушенням зору надасть держава

Нова грошова допомога від Уряду та українського Червоного Хреста розрахована на бійців, які дістали важкі поранення очей і потребують додаткового облаштування побуту. Розраховано, що гроші отримають понад три тисячі громадян. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

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За словами глави уряду, цільові кошти призначені для купівлі спеціалізованих приладів і техніки, що допомагають людям з інвалідністю адаптуватися у побуті.

Програма передбачає до 95 тисяч гривень одноразової виплати на придбання побутової техніки та спеціалізованих пристроїв, які допомагають зробити повсякденне життя більш комфортним– зазначив Сергій Корецький.

Кошти надаватимуть у форматі разової грошової допомоги, а придбати ветерани та ветеранки зможуть необхідне для них обладнання – пристрої з голосовим керуванням, звуковими підказками чи тактильними мітками, які полегшують самостійне ведення господарства.

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Важливо, що держава встановила тривалий термін для реалізації програми. Корецький уточнив, що виплати проводитимуть до 1 листопада 2027 року. При цьому витратити нараховану фінансову підтримку ветерани зможуть до 1 грудня 2027 року.

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Наразі уряд спільно з міжнародними та національними партнерами також шукає додаткові ресурси, щоб розширити програми фінансової допомоги для українських захисників і захисниць.

Як отримати гроші

Аби отримати виплату, із заявою потрібно звернутися до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за задекларованим або зареєстрованим місцем проживання. Це можуть зробити:

учасники бойових дій, які повністю або частково втратили зір під час захисту України;

особи з інвалідністю внаслідок війни, які повністю або частково втратили зір під час захисту України;

Крім заяви, варто подати інформовану згоду, рахунок або рахунки-фактури із зазначенням реквізитів магазину для оплати та консультаційний висновок спеціаліста, прописаний у формі № 028/о.

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Зверніть увагу! Замість довідки від лікаря можна подати рішення військово-лікарської комісії, витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи чи висновок медико-соціальної експертної комісії.

Після розгляду заяви людина має отримати електронний лист-підтвердження про призначення допомоги.

Нагадаємо, військові, яким встановлено інвалідність 3 групи, отримують пенсію у розмірі 60% від грошового забезпечення.

Водночас пенсія може бути збільшена після додавання спеціальних надбавок, цільових доплат та адресної допомоги, якщо базова сума не відповідає державному порогу.