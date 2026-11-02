Адаптация после ранения: государство запустило инициативу для ветеранов с нарушениями зрения

Какую помощь ветеранам с нарушениями зрения окажет государство

Новая денежная помощь от правительства и украинского Красного Креста предназначена для бойцов, получивших тяжелые ранения глаз и нуждающихся в дополнительном обустройстве быта. Предполагается, что деньги получат более трех тысяч граждан. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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По словам главы правительства, целевые средства предназначены для покупки специализированных приборов и техники, помогающих людям с инвалидностью адаптироваться в быту.

Программа предусматривает до 95 тысяч гривен единовременной выплаты на приобретение бытовой техники и специализированных устройств, которые помогают сделать повседневную жизнь более комфортной– отметил Сергей Корецкий.

Средства будут предоставляться в виде разовой денежной помощи, а ветераны и ветеранки смогут приобрести необходимое им оборудование – устройства с голосовым управлением, звуковыми подсказками или тактильными метками, облегчающие самостоятельное ведение хозяйства.

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Важно, что государство установило длительный срок для реализации программы. Корецкий уточнил, что выплаты будут производиться до 1 ноября 2027 года. При этом потратить начисленную финансовую поддержку ветераны смогут до 1 декабря 2027 года.

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В настоящее время правительство совместно с международными и национальными партнерами также ищет дополнительные ресурсы, чтобы расширить программы финансовой помощи для украинских защитников и защитниц.

Как получить деньги

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по задекларированному или зарегистрированному месту жительства. Это могут сделать:

участники боевых действий, полностью или частично утратившие зрение во время защиты Украины;

лица с инвалидностью из-за войны, полностью или частично утратившие зрение во время защиты Украины;

Помимо заявления следует подать информированное согласие, счет или счета-фактуры с указанием реквизитов магазина для оплаты, а также консультационное заключение специалиста, оформленное по форме № 028/о.

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Обратите внимание! Вместо справки от врача можно подать решение военно-врачебной комиссии, выписку из решения экспертной группы по оценке повседневного функционирования лица или заключение медико-социальной экспертной комиссии.

После рассмотрения заявления человек должен получить электронное письмо-подтверждение о назначении пособия.

Напомним, военнослужащие, которым установлена инвалидность 3-й группы, получают пенсию в размере 60% от денежного обеспечения.

В то же время пенсия может быть увеличена после добавления специальных надбавок, целевых доплат и адресной помощи, если базовая сумма не соответствует государственному порогу.