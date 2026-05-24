Що робити, якщо загубили військовий квиток: покрокова інструкція

Військово-обліковий документ сьогодні в Україні має вкрай важливе значення. Зокрема, без нього не можна навіть офіційно влаштуватися на роботу. Але, як і кожен документ, військовий квиток може загубитися.

Як відновити військовий квиток?

І хоча сьогодні в Україні військовий квиток може бути як в електронному, так і в паперовому вигляді, без останнього військовозобов'язаному не обійтися, повідомляє Міністерство юстиції.

Паперовий документ необхідний для деяких процедур, наприклад, щоб знятися з військового обліку.

Тому, якщо військово-обліковий документ загубився, його необхідно відновити. Ця процедура дещо відрізняється залежно від статусу людини.

Військовозобов'язані, призовники та резервісти мають подати заяву на відновлення документа до районного чи міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У заяві необхідно обов'язково вказати, як та коли загубився квиток.

До заяви потрібно додати:

паспорт громадянина України;

кольорове фото розміру 3×4 сантиметри (матове).

Якщо військовий квиток значно пошкоджений, а не повністю втрачений, слід додати його залишки теж.

Рішення про повторну видачу військового квитка приймається керівником ТЦК та СП,

– пояснили в Мін'юсті.

Військовослужбовці мають подати рапорт командиру, вказавши в ньому причини втрати військового квитка. Командування проведе службове розслідування інциденту. І лише тоді військовий може відновити документ.

Після завершення розслідування треба надати:

паспорт громадянина України;

витяг з наказу про результати службового розслідування;

фото розміру 3×4 сантиметри без куточка (матове).

Скільки часу потрібно на відновлення квитка?

Новий військовий квиток мають видати протягом 5 робочих днів від дати реєстрації заяви у районному чи міському ТЦК.

У Мін'юсті наголошують, що заміна військово-облікового документа – це важлива процедура. Тому відомство закликає своєчасно звертатися до ТЦК з необхідними документами.

Дотримання встановленого порядку дозволяє оперативно отримати новий документ та допоможе уникнути можливих правових наслідків, пов’язаних із його втратою або пошкодженням,

– наголошують в Мін'юсті.

Річ у тім, що за українським законодавством кожен призовник, військовозобов'язаний чи військовослужбовець повинен відповідально ставитися до свого військово-облікового документа.

Важливо! Втрата або пошкодження військового квитка вважається адміністративним правопорушенням (стаття 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення). За це передбачений штраф від 510 до 850 гривень, а за повторного порушення та під час дії воєнного стану – від 850 до 1 700 гривень.

Навіщо потрібен паперовий військовий квиток?

Зауважте, що паперовий військовий квиток може знадобитися під час перетину кордону. Хоча електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, який формується у застосунку Резерв+, офіційно має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ, і прикордонники приймають обидва формати.

Водночас у ДПС України попереджають про можливі технічні збої в системі "Оберіг". Через це інформація про відстрочку або право на виїзд іноді може оновлюватися із затримкою.

Оскільки застосунок "Резерв+" синхронізується з цією базою, проблеми можуть виникати і з відображенням даних у самому сервісі. Саме тому чоловікам радять завчасно підготуватися, зокрема, мати паперовий військовий квиток.

Водночас прийняти на роботу військовозобов'язаного можуть, якщо він має електронний військово-обліковий документ у "Резерв+". Для цього йому достатньо надати роздруківку з "Резерв+".