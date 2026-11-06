Навіть якщо виїхали за кордон: чи треба оновлювати адресу в Резерв+ після переїзду

Українське законодавство передбачає, що військовозобовʼязаний має повідомляти про зміну адреси місця проживання або перебування. Це правило діє навіть для чоловіків, які мають законне звільнення від призову й тих, хто виїхав за кордон.

Як швидко треба повідомити до ТЦК про зміну адреси проживання

У військовозобов'язаних є кілька днів після переїзду, щоб повідомити центр комплектування про зміну даних. При цьому важливо, що такий обов'язок не залежить від факту перетину кордону. Наприклад, якщо людина виїхала за межі держави, але залишилася зареєстрованою за адресою в Україні, то це не скасовує необхідності повідомити про фактичне місце перебування. Про це розповіли експерти на порталі "Юристи.ua".

У застосунку Резерв+ є можливість повідомити про зміну персональних даних через електронний кабінет. При цьому не важливо, де перебуває військовозобов'язаний. Головне дотриматися терміну – 7 днів з моменту переїзду.

У застосунку оберіть уточнення контактних даних і зазначте актуальну адресу перебування за кордоном. Після збереження перевірте, чи відобразилися нові дані. Якщо внести іноземну адресу не вдасться, зафіксуйте помилку та зверніться до підтримки Резерв+ для з’ясування способу її внесення,

– зазначив адвокат Юрій Айвазян.

Юрист Владислав Дерій зазначив, що скасовано норму, згідно з якою люди за умови переїзду за кордон на строк понад три місяці мали зніматися з військового обліку в Україні. Українці призовного віку, які надовго виїхали за межі держави, несуть такі ж обов'язки щодо актуалізації своїх даних, як і громадяни всередині країни.

Невиконання обов'язку щодо оновлення адреси проживання кваліфікується як порушення правил військового обліку. Згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вчинення такого порушення в особливий період (під час дії воєнного стану) тягне за собою накладення штрафу від 1 000 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 25 500 грн),

– уточнив Дерій.

Нагадаємо, якщо людина виявила в застосунку Резерв+ червону стрічку, це означає можливе порушення правил обліку. Але остаточну провину громадянина це ще не доводить.

Щоб перевірити і виправити статус, користувачі можуть скористатися функцією "Оновити документ" у застосунку або звернутися до ТЦК та СП.

Відсутність даних у додатку Резерв+ може бути пов'язана з технічними збоями або невнесенням інформації в реєстр "Оберіг".