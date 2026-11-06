Даже если выехали за границу: нужно ли обновлять адрес в "Резерв+" после переезда

В какой срок необходимо уведомить ТЦК об изменении адреса проживания

У военнообязанных есть несколько дней после переезда, чтобы уведомить центр комплектования об изменении данных. При этом важно, что такая обязанность не зависит от факта пересечения границы. Например, если человек выехал за пределы страны, но остался зарегистрированным по адресу в Украине, это не отменяет необходимости сообщить о фактическом месте пребывания. Об этом рассказали эксперты на портале "Юристы.ua".

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В приложении Резерв+ есть возможность сообщить об изменении персональных данных через электронный кабинет. При этом неважно, где находится военнообязанный. Главное – соблюсти срок – 7 дней с момента переезда.

В приложении выберите "Уточнение контактных данных" и укажите актуальный адрес пребывания за рубежом. После сохранения проверьте, отобразились ли новые данные. Если внести иностранный адрес не удастся, зафиксируйте ошибку и обратитесь в службу поддержки "Резерв+" для выяснения способа его внесения– отметил адвокат Юрий Айвазян.

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Юристы Владислав Дерий отметил, что отменена норма, согласно которой люди при переезде за границу на срок более трех месяцев должны были сниматься с воинского учета в Украине. Украинцы призывного возраста, которые надолго выехали за пределы страны, несут такие же обязанности по обновлению своих данных, как и граждане, проживающие в стране.

Невыполнение обязанности по обновлению адреса проживания квалифицируется как нарушение правил воинского учета. Согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, совершение такого нарушения в особый период (во время действия военного положения) влечет за собой наложение штрафа от 1 000 до 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 до 25 500 грн)– уточнил Дерій.

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Напомним, если человек обнаружил в приложении "Резерв+" красную ленту, это означает возможное нарушение правил учета. Но окончательную вину гражданина это еще не доказывает.

Чтобы проверить и исправить статус, пользователи могут воспользоваться функцией "Обновить документ" в приложении или обратиться в ТЦК и СП.

Отсутствие данных в приложении "Резерв+" может быть связана с техническими сбоями или невнесением информации в реестр "Оберег".