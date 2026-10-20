Офіційна відпустка для військових: в Міноборони наголосили на важливих правилах

Міноборони детально роз'яснило алгоритм дій і список обов'язкових документів для військовослужбовців, які вирушають у щорічну відпустку під час воєнного стану. Порушення правил оформлення чи обліку за місцем відпочинку може призвести до правових наслідків, тому дотримання порядку є критично важливим для кожного бійця.

Цифрові документи та перевірка відпускного перед виїздом

Згідно з правилами, підставою для вибуття військового у щорічну відпустку є виключно офіційний наказ командира частини. Усна домовленість або поданий рапорт, який ще розглядається у штабі, не дають законного права залишати місце служби. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Так, військовослужбовець обов'язково повинен мати із собою документ, що посвідчує особу, та відпускний квиток встановленого зразка. Самого квитка без посвідчення недостатньо, адже він підтверджує законність перебування за межами гарнізону лише разом із військовим квитком, посвідченням офіцера або цифровим документом у застосунку Армія+.

Правильно оформлені документи допоможуть військовослужбовцю спокійно дістатися до рідних і провести відпустку без зайвих клопотів,

– зазначили у відомстві.

Фахівці нагадують, що електронний військовий документ в Армія+ має таку ж юридичну силу, як і паперовий, а його дійсність перевіряють за QR-кодом, що діє три хвилини. Водночас у дорогу радять брати й паперові оригінали, адже застосунок потребує стабільного зв'язку.

Перед виїздом із частини боєць має власноруч перевірити п'ять ключових пунктів у відпускному квитку:

власні дані;

вид і тривалість відпустки;

місце перебування;

дату й пункт повернення;

наявність підпису командира та печатки.

Якщо в документі виявлено помилки, службовець має негайно звернутися до стройової частини для їх виправлення ще до відбуття.

Час на проїзд у межах України не входить до тривалості основної відпустки або відпустки за сімейними обставинами, але не може перевищувати двох діб в один бік.

Якщо військовий збирається їхати за кордон, то додатково список документів містить закордонний паспорт, витяг з наказу по стройовій частині про вибуття у відпустку та дозвіл командира на виїзд.

Важливо! Відпускний квиток варто мати при собі протягом усієї поїздки. Документ вимагатимуть під час взяття на облік за місцем відпустки й зняття з нього.

Облік на місці та поїздка за кордон

Одразу після прибуття до місця відпочинку військовий повинен стати на облік не пізніше наступного дня у гарнізонному органі Військової служби правопорядку або місцевому ТЦК та СП. Якщо до найближчого центру понад 30 кілометрів, реєстрацію дозволено пройти в органі місцевого самоврядування, а за день до повернення на службу слід обов'язково знятися з обліку з проставленням відповідних відміток.

Подання електронного рапорту в застосунку не звільняє бійця від отримання паперового відпускного квитка та реєстрації за місцем перебування.

Поїздка за межі країни узгоджується окремо за рапортом, який подають щонайменше за 15 днів до запланованої дати.

Дії військового у разі раптової хвороби чи затримки в дорозі

Якщо боєць захворів, він має терміново сповістити командування телефоном чи повідомленням і зберегти листування як підтвердження. У разі госпіталізації щорічну відпустку подовжують або переносять на підставі довідки з медзакладу, обов'язково завіреної керівником ТЦК та СП.

Якщо сталася непередбачена затримка через проблеми з транспортом, військовий мусить отримати довідку або відмітку у відпускному квитку від коменданта, органу ВСП, ТЦК або адміністрації сполучення.

За відсутності поважних причин неповернення на службу понад три доби під час воєнного стану кваліфікується як кримінальне правопорушення – самовільне залишення частини.

Відповідальність настає за нез'явлення на службу без поважних причин. Хвороба чи непереборні обставини можуть бути поважною причиною, а позначка або довідка про затримку це підтверджують,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, виїзд військового в іншу країну до родини чи на відпочинок дозволяється за умови отримання наказу командування, відпускного квитка зі штампом, закордонного паспорта й військово-облікового документа. У такому випадку перебування за кордоном має бути не довше ніж 30 днів. Виїзд за кордон на лікування потребує висновку МОЗ, медичної довідки та дозволу командира.