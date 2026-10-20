Электронные документы и проверка отпускного билета перед отъездом

Согласно правилам, основанием для ухода военнослужащего в ежегодный отпуск является исключительно официальный приказ командира части. Устная договоренность или поданный рапорт, который еще рассматривается в штабе, не дают законного права покидать место службы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Так, военнослужащий обязательно должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и отпускной билет установленного образца. Самого билета без удостоверения недостаточно, ведь он подтверждает законность пребывания за пределами гарнизона только вместе с военным билетом, удостоверением офицера или цифровым документом в приложении "Армия+".

Правильно оформленные документы помогут военнослужащему спокойно добраться до родных и провести отпуск без лишних хлопот,

– отметили в ведомстве.

Специалисты напоминают, что электронный военный документ в приложении "Армия+" имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, а его действительность проверяется по QR-коду, действующему в течение трех минут. В то же время в путь рекомендуется брать с собой и бумажные оригиналы, ведь приложение требует стабильной связи.

Перед выездом из части боец должен самостоятельно проверить пять ключевых пунктов в отпускном билете:

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свои данные;

вид и продолжительность отпуска;

место пребывания;

дату и пункт возвращения;

наличие подписи командира и печати.

Если в документе обнаружены ошибки, военнослужащий должен немедленно обратиться в строевую часть для их исправления еще до отправления.

Время на проезд в пределах Украины не входит в продолжительность основного отпуска или отпуска по семейным обстоятельствам, но не может превышать двух суток в одну сторону.

Если военнослужащий собирается выезжать за границу, то в список документов дополнительно включаются загранпаспорт, выписка из приказа по строевой части о выезде в отпуск и разрешение командира на выезд.

Важно! Отпускной билет следует иметь при себе на протяжении всей поездки. Документ потребуют при постановке на учет по месту отпуска и снятии с него.

Учет на месте и поездка за границу

Сразу после прибытия в место отдыха военнослужащий должен встать на учет не позднее следующего дня в гарнизонном органе Военной службы правопорядка или местном ТЦК и СП. Если до ближайшего центра более 30 километров, регистрацию разрешается пройти в органе местного самоуправления, а за день до возвращения на службу следует обязательно сняться с учета с проставлением соответствующих отметок.

Подача электронного рапорта в приложении не освобождает военнослужащего от получения бумажного отпускного билета и регистрации по месту пребывания.

Поездка за пределы страны согласовывается отдельно по рапорту, который подается не менее чем за 15 дней до запланированной даты.

Действия военнослужащего в случае внезапной болезни или задержки в пути

Если военнослужащий заболел, он должен немедленно уведомить командование по телефону или с помощью сообщения и сохранить переписку в качестве подтверждения. В случае госпитализации ежегодный отпуск продлевается или переносится на основании справки из медицинского учреждения, обязательно заверенной руководителем ТЦК и СП.

Если произошла непредвиденная задержка из-за проблем с транспортом, военнослужащий должен получить справку или отметку в отпускном билете от коменданта, органа ВСП, ТЦК или администрации транспорта.

В отсутствие уважительных причин неявка на службу более чем на трое суток во время военного положения квалифицируется как уголовное правонарушение – самовольное оставление части.

Ответственность наступает за неявку на службу без уважительных причин. Болезнь или непреодолимые обстоятельства могут быть уважительной причиной, а отметка или справка о задержке это подтверждают,

– говорится в сообщении.

Напомним, выезд военнослужащего в другую страну к семье или на отдых разрешается при условии получения приказа командования, отпускного билета со штампом, загранпаспорта и военно-учетного документа. В таком случае пребывание за границей не должно превышать 30 дней. Выезд за границу на лечение требует заключения Минздрава, медицинской справки и разрешения командира.