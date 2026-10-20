Электронные документы и проверка отпускного билета перед отъездом
Согласно правилам, основанием для ухода военнослужащего в ежегодный отпуск является исключительно официальный приказ командира части. Устная договоренность или поданный рапорт, который еще рассматривается в штабе, не дают законного права покидать место службы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Так, военнослужащий обязательно должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и отпускной билет установленного образца. Самого билета без удостоверения недостаточно, ведь он подтверждает законность пребывания за пределами гарнизона только вместе с военным билетом, удостоверением офицера или цифровым документом в приложении "Армия+".
Правильно оформленные документы помогут военнослужащему спокойно добраться до родных и провести отпуск без лишних хлопот,
– отметили в ведомстве.
Специалисты напоминают, что электронный военный документ в приложении "Армия+" имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, а его действительность проверяется по QR-коду, действующему в течение трех минут. В то же время в путь рекомендуется брать с собой и бумажные оригиналы, ведь приложение требует стабильной связи.
Перед выездом из части боец должен самостоятельно проверить пять ключевых пунктов в отпускном билете:
- свои данные;
- вид и продолжительность отпуска;
- место пребывания;
- дату и пункт возвращения;
- наличие подписи командира и печати.
Если в документе обнаружены ошибки, военнослужащий должен немедленно обратиться в строевую часть для их исправления еще до отправления.
Время на проезд в пределах Украины не входит в продолжительность основного отпуска или отпуска по семейным обстоятельствам, но не может превышать двух суток в одну сторону.
Если военнослужащий собирается выезжать за границу, то в список документов дополнительно включаются загранпаспорт, выписка из приказа по строевой части о выезде в отпуск и разрешение командира на выезд.
Важно! Отпускной билет следует иметь при себе на протяжении всей поездки. Документ потребуют при постановке на учет по месту отпуска и снятии с него.
Учет на месте и поездка за границу
Сразу после прибытия в место отдыха военнослужащий должен встать на учет не позднее следующего дня в гарнизонном органе Военной службы правопорядка или местном ТЦК и СП. Если до ближайшего центра более 30 километров, регистрацию разрешается пройти в органе местного самоуправления, а за день до возвращения на службу следует обязательно сняться с учета с проставлением соответствующих отметок.
Подача электронного рапорта в приложении не освобождает военнослужащего от получения бумажного отпускного билета и регистрации по месту пребывания.
Поездка за пределы страны согласовывается отдельно по рапорту, который подается не менее чем за 15 дней до запланированной даты.
Действия военнослужащего в случае внезапной болезни или задержки в пути
Если военнослужащий заболел, он должен немедленно уведомить командование по телефону или с помощью сообщения и сохранить переписку в качестве подтверждения. В случае госпитализации ежегодный отпуск продлевается или переносится на основании справки из медицинского учреждения, обязательно заверенной руководителем ТЦК и СП.
Если произошла непредвиденная задержка из-за проблем с транспортом, военнослужащий должен получить справку или отметку в отпускном билете от коменданта, органа ВСП, ТЦК или администрации транспорта.
В отсутствие уважительных причин неявка на службу более чем на трое суток во время военного положения квалифицируется как уголовное правонарушение – самовольное оставление части.
Ответственность наступает за неявку на службу без уважительных причин. Болезнь или непреодолимые обстоятельства могут быть уважительной причиной, а отметка или справка о задержке это подтверждают,
– говорится в сообщении.