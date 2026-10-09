Заборона мобілізації до 25 років для всіх: українці звернулися до уряду з новою вимогою

Громадяни звернулися до Кабінету Міністрів, аби в закони "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов'язок і військову службу" внесли зміни щодо призову українців, молодших за 25 років. Це аргументують наявністю правової колізії.

Українці пропонують заборонити мобілізацію всіх, хто не досяг 25 років

На сайті Кабінету Міністрів з'явилася петиція, згідно з якою пропонується не мобілізувати примусово громадян, які ще не досягли призовного віку, тобто 25 років. Зараз чинні норми передбачають, що дехто з українців 18 – 25 років уже вважається військовозобов'язаним, а тому має служити у війську. Про головну проблему цього правила написали автори петиції №41/011076-26еп.

Якщо хлопець чи дівчина закінчили військову кафедру, то держава може їх мобілізувати на загальних правилах. Українці вважають, що якщо до війська піде ця вікова категорія, то це створить демографічну проблему – фактично молодь не зможе вчитися та створювати сім'ї.

Збереження генофонду та надання молоді можливості стати опорою для відбудови України є критично важливим пріоритетом. Просимо розглянути цю петицію та вжити необхідних заходів,

– йдеться в тексті.

Урядовців просять ініціювати повну заборону примусової мобілізації будь-яких громадян віком до 25 років, незалежно від їхнього військово-облікового статусу. Але за добровільною згодою призов молоді 18 – 25 років буде дозволятися без перешкод.

Також автори вважають, що держава має запровадити чіткий механізм, щоб тих, кого до 25 років неправомірно поставили на військовий облік, могли перевести знову в статус призовників.

Нагадаємо, в Україні є чинним Закон № 11379-д, що вже забороняє мобілізацію без згоди для колишніх "обмежено придатних", яким ще немає 25 років. Але згідно з нормами не можна демобілізувати тих, хто призваний раніше.

Особи, які закінчили військову кафедру та отримали офіцерське звання, можуть бути мобілізовані навіть у віці 20 – 24 років. Адвокатка Марина Астахова підкреслила важливість зміни військово-облікового статусу для випускників військових кафедр, які можуть підлягати мобілізації. Якщо в них є право на відстрочку – ним потрібно скористатися за законом.