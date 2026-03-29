Права ЛГБТ+ у світі: як різні країни ставляться до одностатевих пар і де дозволені шлюби

У Європі визнаються одностатеві шлюби. Суд постановив, що якщо ЛГБТ-родина була створена в іншій країні ЄС, держави-члени мають визнавати їх, навть якщо їхнє законодавство цього непередбачає.

Яка ситуація з визнанням ЛГБТ-пар у світі?

ЛГБТ+ пари можуть реєструвати шлюби лише у 22 країнах. Водночас за даними Rainbow Map, захист від дискримінації такі громадяни мають у Бельгії, Боснії і Герцеговині, Данії, Фінляндії, Греції, Ісландії, Чорногорії, Сербії та Іспанії.

Дивіться також Україна має визнати одностатеві шлюби, якщо хоче вступити до ЄС, – Єврокомісія

Злочини на ґрунті ненависті та мова ненависті за ознакою сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності та статевих ознак караються законом у Бельгії, Данії, Греції, Ісландії, на Мальті та в деяких регіонах Іспанії та Великої Британії.

У 18 країнах немає зовсім ніякого захисту ЛГБТ-пар.

Цікаво, що в Україні одностатеві шлюби не визнаються. Але на державному рівні в нашій країні існує юридичне визнання статі. Наше законодавство не перешкоджає свободі вираження таких громадян та не загрожує захисникам ЛГБТ+ спільноти. Також представники ЛГБТ+ можуть влаштуватися на роботу без будь-якої дискримінації й навіть служать в армії. Водночас закону про мову ненависті до спільноти, права на спільне усиновлення та визнання трансбатьківства в Україні немає.

Показовий приклад – визнання одностатевої родини в Польщі

Польське законодавство не передбачає ухвалення шлюбів між особами однієї статі. Проте нещодавно Вищий адміністративний суд зазначив, що Варшавське управління цивільного стану повинне визнати державну реєстрацію одностатевого шлюбу. Про це пише RMF24.

Адміністративний суд скасував постанову про відмову внесення свідоцтва про шлюб двох громадян однієї статі, які ще у 2018 році одружилися в Німеччині. Усе через те, що суд Європейського Союзу зобов'язав держави визнавати одностатеві шлюби, які реєструвалися в інших країнах ЄС.

Так пара, яка після проживання в Берліні вирішила повернутися до Польщі, звернулася до суду. Справа завершилася перемогою громадян і їхнє свідоцтво про шлюб офіційно внесли до польського реєстру.

Чи змінять законодавство України для визнання одностатевих пар?