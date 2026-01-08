Як поновити втрачені актові записи цивільного стану під час війни

Через війну та окупацію частини територій багато українців втратили доступ до актових записів про народження, шлюб чи смерть. Мін’юст пояснив, у яких випадках і як можна поновити ці документи та повторно отримати свідоцтва.

З чого почати процедуру?

Державна реєстрація народження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені чи смерті здійснюється шляхом внесення актових записів цивільного стану, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету". Саме вони є підставою для первинної або повторної видачі відповідних свідоцтв органами ДРАЦС.

У Міністерстві юстиції зазначають, що в умовах повномасштабної війни питання поновлення актових записів стало особливо актуальним. Через тимчасову окупацію окремих територій втрачено доступ до паперових архівів, а частина відомостей може бути відсутня в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

Процедуру поновлення врегульовують Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" та відповідні правила, затверджені Мін'юстом. Поновлення можливе у разі відсутності актового запису, що підтверджується повним витягом з Реєстру або архівною довідкою.

Заяви про поновлення приймають відділи ДРАЦС, дипломатичні та консульські установи України, а також ЦНАПи. Під час воєнного стану звернутися можна до будь-якого відділу ДРАЦС на підконтрольній території, і відмовляти в прийнятті заяви посадовці не мають права.

Як подати заяву на поновлення?

Подати заяву можуть особа, щодо якої складено запис, її батьки чи законні представники, опікуни, спадкоємці померлого, а також органи опіки та піклування.

До заяви додають документ, що посвідчує особу, архівні довідки (за наявності), інші документи або виписки, які підтверджують необхідні відомості. Повний витяг з Реєстру про відсутність запису запитує сам відділ ДРАЦС. Документи іноземною мовою подаються разом із засвідченим перекладом українською.

Поновлення записів про шлюб, розірвання шлюбу, зміну прізвища чи смерть можливе лише за наявності підтвердних документів або на підставі рішення суду. Якщо отримати копії через окупацію неможливо, факт реєстрації підтверджується чинними свідоцтвами чи витягами з Реєстру без ознак підробки.

Пам'ятайте! Акти цивільного стану, зареєстровані за кордоном, підтверджуються легалізованими документами, а за потреби — витребовуються в межах міжнародних договорів. Рішення суду про встановлення факту державної реєстрації також є підставою для поновлення запису або проведення реєстрації народження чи смерті.

Після поновлення запису заявнику повторно видають або надсилають свідоцтво з позначками "Запис поновлено" та "Повторно".

Для осіб з інвалідністю передбачені спеціальні умови подання заяви: за участі свідка, з озвученням тексту або із залученням перекладача жестової мови, у тому числі онлайн.

Важливо! Розгляд заяви триває до трьох місяців із можливістю продовження ще на три. Для звернень через дипломатичні та консульські установи строк становить до шести місяців. За результатами заявнику надають обґрунтоване рішення — про поновлення запису або про відмову з роз'ясненням права на судове оскарження.

