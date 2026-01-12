Захист прав військовослужбовців під час воєнного стану: як діяти у разі порушень

Навіть в умовах воєнного стану військовослужбовці мають гарантоване право на законне та справедливе ставлення з боку командування. У разі незаконних наказів, перевищення повноважень чи інших порушень вони можуть оскаржити такі дії та отримати правничу допомогу.

Як військовослужбовцю захистити свої права?

Держава забезпечує військовослужбовцям правовий захист і можливість відстояти свої права навіть під час дії воєнного стану, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України. Якщо щодо захисника або захисниці допускаються незаконні рішення, зловживання повноваженнями чи інші порушення, закон надає механізми для їх оскарження та отримання професійної правової підтримки.

Під час проходження служби військові найчастіше стикаються з проблемами, пов'язаними з незаконним звільненням мобілізованих з роботи, затримками або невиплатою грошового забезпечення, відмовою у звільненні чи розірванні контракту, ненаданням особової справи, ігноруванням рішень військово-лікарської комісії або відмовою у матеріальній допомозі. Такі порушення можуть вирішуватися як у досудовому порядку шляхом подання скарг, так і через звернення до адміністративного суду.

Зверніть увагу! Закон дозволяє оскаржувати накази командування щодо присвоєння чи пониження у військовому званні, призначення та звільнення з посад, переміщення по службі, направлення за кордон, укладення або припинення контракту, звільнення з військової служби, а також накладення дисциплінарних стягнень.

У разі порушення прав військовослужбовець може звернутися до Військової служби правопорядку, Державного бюро розслідувань (якщо йдеться про злочин), вищого командування або відповідних підрозділів Міністерства оборони. Питання медичного забезпечення розглядає Командування Медичних сил ЗСУ, а фінансові — профільні підрозділи Міноборони. З питань, не пов'язаних безпосередньо зі службою, можливе звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Пам'ятайте! Окремо військовослужбовці, ветерани та учасники бойових дій мають право на безоплатну правничу допомогу. Фахівці системи БПД надають консультації, допомагають підготувати заяви й скарги, а за потреби — забезпечують представництво в суді, у тому числі дистанційно або через найближче бюро правничої допомоги.

