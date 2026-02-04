Втрачений договір чи заповіт: як отримати дублікат нотаріального документа

У разі втрати або пошкодження нотаріального документа громадяни мають право отримати його дублікат, який матиме таку саму юридичну силу, як оригінал. Законодавство чітко визначає, хто, де і на яких підставах може звернутися за повторною видачею документа.

Чи мають юридичну силу копії нотаріальних документів?

Чинне законодавство України дозволяє отримати дублікат нотаріального документа у випадку його втрати або псування, повідомляє Міністерство юстиції. Йдеться, зокрема, про договори купівлі-продажу, міни, дарування, іпотеки, заповіти, довіреності та свідоцтва.

Виданий дублікат повністю замінює оригінал і має однакову юридичну силу. Дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом чи посадовою особою органу місцевого самоврядування, видаються за письмовою заявою осіб, щодо яких або за дорученням яких вчинялася нотаріальна дія, їхніх правонаступників, а також спадкоємців. Дублікат іпотечного договору може бути виданий і за заявою іпотекодержателя.

У спадкових справах дублікат можуть отримати спадкоємці, виконавець заповіту або нотаріус, який веде спадкову справу. Для цього подаються свідоцтво про смерть та документи, що підтверджують родинні зв'язки або повноваження виконавця заповіту. Дублікат заповіту також може бути виданий спадкоємцям, зазначеним у ньому, а у разі їх смерті – їхнім спадкоємцям. Водночас отримати дублікат секретного заповіту або аграрної розписки неможливо.

Як отримати дублікат?

До передачі нотаріальних документів в архів дублікат видає нотаріус за місцем їх зберігання. Якщо приватний нотаріус припинив діяльність або державну нотаріальну контору ліквідовано, повторний документ оформлює державний нотаріальний архів. У сільській місцевості дублікати документів, посвідчених посадовими особами органів місцевого самоврядування, видають саме ці посадові особи.

Для отримання дубліката необхідно подати документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а за потреби – нотаріально посвідчену довіреність або документи, що підтверджують повноваження представника юридичної особи.

Дублікати нотаріальних документів оформлюються на спеціальних бланках і містять повний текст втраченого документа. Після їх видачі оригінал вважається таким, що втратив юридичну силу, а дублікати заповітів і довіреностей підлягають обов'язковій реєстрації у відповідних державних реєстрах.

