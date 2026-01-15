Кредитна заборгованість: що робити, щоб закрити її назавжди

Нав’язливі дзвінки й повідомлення від колекторів, ризик втрати майна – це лише частина проблем, з якими стикаються позичальники у разі прострочення кредиту. У такій ситуації важливо не панікувати, а вибудувати чітку й продуману стратегію дій.

Як законно вийти з банківських боргів?

На тлі економічної нестабільності тема виходу з боргової пастки стає дедалі актуальнішою. Закон передбачає кілька легальних сценаріїв розв’язання проблеми, пише 24 Канал.

Цікаво Що робити, коли дзвонять колектори та блокують рахунки: покроковий алгоритм захисту

Зокрема, українське законодавство дає фізичним особам реальний інструмент фінансового перезапуску. Можливо це через процедуру неплатоспроможності (банкрутства), про що йдеться у Кодексі Україні з Процедури банкрутства.

Зауважте! Вона дозволяє не просто "заморозити" проблему, а комплексно розвʼязати питання боргів: від перегляду умов до повного списання зобов’язань.

Втім, скористатися цим механізмом можна лише за чітко визначених умов.

Які вимоги для банкрутства?

Ключові вимоги до банкрутства станом на 2026 рік так, як зазначає Liga Zakon:

загальна сума боргів має перевищувати 30 мінімальних заробітних плат;

у боржника не повинно бути ліквідного майна, яке можна продати для погашення заборгованості.

У межах процедури суд може або списати борги, або затвердити план реструктуризації. Він триває зазвичай до 5 років, а у випадку іпотеки термін може сягати 10 – 15 років.

Важливо! Повторно ініціювати банкрутство дозволено не раніше ніж через 5 років, а протягом цього часу людина зобов’язана повідомляти кредиторів про свій статус при оформленні нових позик.

Чи може банк "списати" борги?