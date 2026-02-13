Краще посидіти вдома: як українцям у США уникнути затримань ICE

У кількох штатах США активізувалися рейди міграційної служби ICE, що викликало занепокоєння серед української громади. Представники діаспори радять завжди мати при собі документи та мінімізувати ризики під час перевірок.

У США проходять рейди з пошуку нелегалів

У низці американських штатів упродовж зими 2025–2026 років посилилися перевірки з боку Імміграційної та митної служби США (ICE) та Прикордонного патруля (U.S. Border Patrol), повідомляє 24 Канал. За словами українців, які проживають у США, рейди відбуваються не лише поблизу кордону, а й у містах – біля магазинів, складів і на вулицях.

Співрозмовники серед української діаспори розповідають про зростання напруги та страху, зокрема серед тих, хто перебуває у процесі оформлення або продовження свого міграційного статусу (pending status). Йдеться про осіб, які подали документи на притулок чи інший легальний статус, отримали підтвердження про прийняття справи до розгляду (Receipt Notice), але ще очікують рішення.

За їхніми словами, навіть наявність дозволу на роботу, номера соціального страхування (Social Security Number) чи водійського посвідчення не завжди убезпечує від перевірок. У громадах активно поширюють поради завжди носити з собою документи та за можливості уникати місць масового скупчення людей під час хвиль рейдів.

Які документи радять мати при собі?

Представники української громади та імміграційні консультанти рекомендують завжди тримати при собі:

грін-карту (Green Card) – для постійних резидентів;

дозвіл на роботу (Employment Authorization Document);

документ про надання або продовження тимчасового захищеного статусу (Temporary Protected Status);

копії поданих до міграційної служби заяв та підтвердження їх отримання;

посвідчення особи, видане в США (водійське посвідчення або інший державний документ).

Окремо радять зберігати контакти адвоката та членів родини, а також заздалегідь врегулювати питання опіки над дітьми на випадок непередбачених ситуацій.

Які програми наразі діють для українців?

Після початку повномасштабної війни сотні тисяч українців прибули до США за програмою «Єднання заради України» (Uniting for Ukraine). Частина з них згодом змінила статус або подала документи на притулок.

Тимчасовий захищений статус (Temporary Protected Status) для громадян України наразі продовжено до 19 жовтня 2026 року. Дозволи на роботу, видані в межах цієї програми, автоматично подовжені до 19 квітня 2026 року.

Водночас у громадах фіксують поодинокі випадки депортацій і затримань осіб із незавершеними імміграційними процедурами. За словами представників діаспори, ситуація різниться залежно від штату: у прикордонних регіонах перевірки відбуваються частіше.

Серед людей панує атмосфера невизначеності

Частина українців повідомляє, що через побоювання перевірок менше подорожує всередині країни та утримується від виїзду за кордон навіть за наявності дійсних документів. У соціальних мережах поширюються повідомлення про активність ICE в окремих районах і рекомендації щодо безпечної поведінки.

Юристи наголошують: у разі контакту з представниками міграційних органів важливо зберігати спокій, не надавати неправдивої інформації та користуватися правом на юридичний захист.

Представники української громади підкреслюють, що головне – мати чинні документи, стежити за статусом своєї справи та завчасно консультуватися з фахівцями з міграційного права.

