Помилка у нотаріальному документі: як і коли її можуть виправити

Навіть у нотаріальних документах, підготовлених з максимальною уважністю, інколи трапляються технічні помилки. Закон дозволяє нотаріусу виправити описку або друкарську неточність, якщо вона не впливає на зміст документа та права сторін.

Як виправити технічні помилки у документах?

Дрібні технічні помилки можуть з'явитися навіть у ретельно перевірених нотаріальних документах, повідомляє Міністерство юстиції України. Якщо в тексті виявлено описку, друкарську чи граматичну помилку, нотаріус, який посвідчував документ, має право внести відповідні виправлення.

Порядок створення, обліку та зберігання документів у нотаріальній діяльності державних і приватних нотаріусів визначається Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року № 3253/5. Саме ці Правила регулюють оформлення посвідчувальних написів і видачу свідоцтв установлених форм.

Зверніть увагу! Посвідчувальний напис повинен бути чітким, зрозумілим і грамотним, без підчисток. Усі дописки або виправлення обов'язково застерігаються нотаріусом після посвідчувального напису та підтверджуються підписом, печаткою і датою.

Правилами передбачено, що у разі виявлення технічної помилки, яка не змінює зміст документа і не впливає на права осіб, нотаріус може самостійно її виправити. Такі виправлення вносяться одночасно в усі примірники документа і мають повністю відповідати даним, поданим для вчинення нотаріальної дії або отриманим з державних реєстрів.

Важливо! При цьому виправлення оформлюється окремим застереженням після посвідчувального напису із зазначенням дати, підпису та печатки нотаріуса. Усі зміни вносяться так, щоб було можливо прочитати як правильний текст, так і помилковий варіант, який закреслюється.

Коли нотаріус має право відмовити?