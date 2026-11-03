Не лише житло: що можуть забрати у боржника за несплачені борги

В Україні поріг, нижче якого не можна звертати стягнення на єдине житло боржника, зріс з 20 до 50 мінімальних зарплат, тобто до 432 тисячі 350 гривень. Адвокати пояснюють, що громадяни захищені від втрати житла, якщо сума стягнення за виконавчим провадженням не перевищує цей поріг, але "тягнути" до цієї суми заборгованості все ж не варто.

Нюанси, які варто знати щодо змінення порогу боргу у 2026 році

Норма щодо заборони стягнення житла вже діє, а отже за рішенням суду виконавець може його арештувати. Але адвокат ЮК "Приходько та партнери" Ілля Колесник у коментарі 24 Каналу розповів, що навіть перевищення суми ще не означає втрати житла.

За словами експерта, це правило варто перевіряти за самим законом, але загальна логіка дійсно визначає: стягнення на житло є крайнім заходом.

Ілля Колесник Адвокат ЮК "Приходько та партнери" Борг складається з основної суми, пені, штрафів і виконавчого збору. Тому реальна цифра може бути помітно більшою за початкову заборгованість… Захист стосується лише єдиного житла. Якщо у боржника є інша нерухомість, поріг не діє.

Адвокат наголосив і на додаткових гарантіях, які передбачені новими правовими нормами. Так, закон окремо захищає єдине житло військовослужбовців. Для боржників за житлово-комунальні послуги на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих територіях теж передбачені окремі гарантії.

Ілля Колесник говорить, що зміна – цілком логічна. Вона захищає людей від втрати житла через відносно невеликі борги, а інфляція давно знецінила старий поріг.

Водночас для кредиторів і комунальних компаній (водоканали, теплопостачальники) це ускладнює повернення великих боргів. Варто очікувати судових спорів і спроб стягувати борг іншими способами: арештом рахунків, утриманням із зарплати, обмеженнями на розпоряджання майном,

– зауважив експерт.

Правники радять не вважати, що встановлений поріг на рівні понад 432 тисячі гривень є дозволеним лімітом несплати. Адвокатка й керівниця ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова уточнила, що обов’язок оплачувати фактично надані комунальні послуги зберігається, а кредитор може вимагати погашення боргу та звертатися до суду.

Діна Дрижакова Адвокатка й керівниця ЮК "Prima Leader Group" Навіть якщо єдине житло не можна продати в межах виконавчого провадження через те, що сума стягнення не перевищує встановленого порогу, це не виключає інших заходів примусового виконання, зокрема стягнення коштів із рахунків або доходів у межах, дозволених законом.

За словами Іллі Колесника, людина може перевірити свої виконавчі провадження в електронному кабінеті на сайті Мін'юсту, у Дії або в особистому кабінеті АСВП. Там можна дізнатися, яку саме суму ви заборгували та якою є стадія виконавчого провадження.

Практичні поради для боржників і кредиторів

Фахівець також радить звертатися до кредитора чи виконавця щодо реструктуризації або розстрочки, якщо виникла проблема з оплатою.

Якщо житло єдине, зберіть підтвердження: витяг із Державного реєстру речових прав і довідку про відсутність іншої нерухомості. Пільги для військових і мешканців територій активних бойових дій та окупованих територій діють окремо. Уточніть у юриста, як вони застосовуються саме у вашій ситуації,

– сказав Колесник.

Він також радить не оформлювати фіктивних договорів і не переписувати майно на родичів. Адже такі правочини можуть бути визнані недійсними, а в окремих випадках це взагалі загрожує кримінальною відповідальністю.

Експерт додав, що кредиторам також не варто розраховувати на швидке стягнення квартири. Повернення боргу через рахунки, доходи боржника чи інше майно є більш реальним шляхом.

Ілля Колесник зазначив, що для розгляду конкретного випадку краще звернутися до безоплатної правничої допомоги за номером 0 800 213 103 або до приватного юриста.

Нагадаємо, ще одним шляхом врегулювання боргів чи зупинення нарахування штрафів для людини є ініціювання процедури банкрутства через суд. Для цього подається відповідна заява про неплатоспроможність і документи.