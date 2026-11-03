Не лише житло: що можуть забрати у боржника за несплачені борги

Нюанси, які варто знати щодо змінення порогу боргу у 2026 році

Норма щодо заборони стягнення житла вже діє, а отже за рішенням суду виконавець може його арештувати. Але адвокат ЮК "Приходько та партнери" Ілля Колесник у коментарі 24 Каналу розповів, що навіть перевищення суми ще не означає втрати житла.

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За словами експерта, це правило варто перевіряти за самим законом, але загальна логіка дійсно визначає: стягнення на житло є крайнім заходом.

Ілля Колесник Адвокат ЮК "Приходько та партнери" Борг складається з основної суми, пені, штрафів і виконавчого збору. Тому реальна цифра може бути помітно більшою за початкову заборгованість… Захист стосується лише єдиного житла. Якщо у боржника є інша нерухомість, поріг не діє.

Адвокат наголосив і на додаткових гарантіях, які передбачені новими правовими нормами. Так, закон окремо захищає єдине житло військовослужбовців. Для боржників за житлово-комунальні послуги на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих територіях теж передбачені окремі гарантії.

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Ілля Колесник говорить, що зміна – цілком логічна. Вона захищає людей від втрати житла через відносно невеликі борги, а інфляція давно знецінила старий поріг.

Водночас для кредиторів і комунальних компаній (водоканали, теплопостачальники) це ускладнює повернення великих боргів. Варто очікувати судових спорів і спроб стягувати борг іншими способами: арештом рахунків, утриманням із зарплати, обмеженнями на розпоряджання майном– зауважив експерт.

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Правники радять не вважати, що встановлений поріг на рівні понад 432 тисячі гривень є дозволеним лімітом несплати. Адвокатка й керівниця ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова уточнила, що обов’язок оплачувати фактично надані комунальні послуги зберігається, а кредитор може вимагати погашення боргу та звертатися до суду.

Діна Дрижакова Адвокатка й керівниця ЮК "Prima Leader Group" Навіть якщо єдине житло не можна продати в межах виконавчого провадження через те, що сума стягнення не перевищує встановленого порогу, це не виключає інших заходів примусового виконання, зокрема стягнення коштів із рахунків або доходів у межах, дозволених законом.

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За словами Іллі Колесника, людина може перевірити свої виконавчі провадження в електронному кабінеті на сайті Мін'юсту, у Дії або в особистому кабінеті АСВП. Там можна дізнатися, яку саме суму ви заборгували та якою є стадія виконавчого провадження.

Практичні поради для боржників і кредиторів

Фахівець також радить звертатися до кредитора чи виконавця щодо реструктуризації або розстрочки, якщо виникла проблема з оплатою.

Якщо житло єдине, зберіть підтвердження: витяг із Державного реєстру речових прав і довідку про відсутність іншої нерухомості. Пільги для військових і мешканців територій активних бойових дій та окупованих територій діють окремо. Уточніть у юриста, як вони застосовуються саме у вашій ситуації– сказав Колесник.

Він також радить не оформлювати фіктивних договорів і не переписувати майно на родичів. Адже такі правочини можуть бути визнані недійсними, а в окремих випадках це взагалі загрожує кримінальною відповідальністю.

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Експерт додав, що кредиторам також не варто розраховувати на швидке стягнення квартири. Повернення боргу через рахунки, доходи боржника чи інше майно є більш реальним шляхом.

Ілля Колесник зазначив, що для розгляду конкретного випадку краще звернутися до безоплатної правничої допомоги за номером 0 800 213 103 або до приватного юриста.

Нагадаємо, ще одним шляхом врегулювання боргів чи зупинення нарахування штрафів для людини є ініціювання процедури банкрутства через суд. Для цього подається відповідна заява про неплатоспроможність і документи.