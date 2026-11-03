Не только жилье: что могут изъять у должника за неуплаченные долги

Нюансы, которые следует знать об изменении порога долга в 2026 году

Норма о запрете на изъятие жилья уже действует, а значит, по решению суда исполнитель может его арестовать. Однако адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Илья Колесник в комментарии 24 Каналу рассказал, что даже превышение суммы еще не означает потери жилья.

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По словам эксперта, это правило следует проверять по самому закону, но общая логика действительно гласит: взыскание на жилье является крайней мерой.

Илья Колесник Адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Долг состоит из основной суммы, пени, штрафов и исполнительного сбора. Поэтому реальная цифра может быть заметно больше первоначальной задолженности... Защита касается только единственного жилья. Если у должника есть другая недвижимость, порог не действует.

Адвокат также подчеркнул дополнительные гарантии, предусмотренные новыми правовыми нормами. Так, закон отдельно защищает единственное жилье военнослужащих. Для должников по жилищно-коммунальным услугам на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях также предусмотрены отдельные гарантии.

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Илья Колесник говорит, что это изменение вполне логично. Оно защищает людей от потери жилья из-за относительно небольших долгов, а инфляция давно обесценила прежний порог.

В то же время для кредиторов и коммунальных компаний (водоканалы, теплопоставщики) это затрудняет взыскание больших долгов. Следует ожидать судебных споров и попыток взыскать долг другими способами: арестом счетов, удержанием из зарплаты, ограничениями на распоряжение имуществом– отметил эксперт.

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Юристы советуют не считать, что установленный порог на уровне свыше 432 тысяч гривен является допустимым лимитом неуплаты. Адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрижакова уточнила, что обязанность оплачивать фактически предоставленные коммунальные услуги сохраняется, а кредитор может требовать погашения долга и обращаться в суд.

Дина Дрижакова Адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" Даже если единственное жилье нельзя продать в рамках исполнительного производства из-за того, что сумма взыскания не превышает установленного порога, это не исключает других мер принудительного исполнения, в частности взыскания средств со счетов или доходов в пределах, разрешенных законом.

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По словам Ильи Колесника, человек может проверить свои исполнительные производства в электронном кабинете на сайте Минюста, в приложении "Дія" или в личном кабинете АСВП. Там можно узнать, какую именно сумму вы задолжали и на какой стадии находится исполнительное производство.

Практические советы для должников и кредиторов

Специалист также советует обращаться к кредитору или исполнителю по поводу реструктуризации или рассрочки, если возникла проблема с оплатой.

Если жилье единственное, соберите подтверждающие документы: выписку из Государственного реестра вещных прав и справку об отсутствии другой недвижимости. Льготы для военных и жителей территорий активных боевых действий и оккупированных территорий действуют отдельно. Уточните у юриста, как они применяются именно в вашей ситуации– сказал Колесник.

Он также советует не оформлять фиктивные договоры и не переписывать имущество на родственников. Ведь такие сделки могут быть признаны недействительными, а в отдельных случаях это вообще грозит уголовной ответственностью.

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Эксперт добавил, что кредиторам также не стоит рассчитывать на быстрое взыскание квартиры. Возврат долга за счет счетов, доходов должника или другого имущества является более реальным способом.

Илья Колесник отметил, что для рассмотрения конкретного случая лучше обратиться за бесплатной юридической помощью по номеру 0 800 213 103 или к частному юристу.

Напомним, что еще одним способом урегулирования долгов или приостановки начисления штрафов для человека является инициирование процедуры банкротства через суд. Для этого подается соответствующее заявление о неплатежеспособности и документы.