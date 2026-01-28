Оскарження рішення ВЛК: підстави, порядок оскарження і як проходить комісія

Висновки військово-лікарської комісії можуть суттєво впливати на подальшу службу військовослужбовця, зокрема визначати ступінь придатності або зв'язок поранення зі службою. Законодавство передбачає чіткий порядок проходження ВЛК та механізми оскарження її рішень.

Як працює комісія?

Рішення військово-лікарської комісії, зокрема щодо придатності до військової служби або обставин поранення чи захворювання, можуть бути оскаржені військовослужбовцем у визначеному законом порядку, повідомляє Міністерство юстиції. У матеріалі роз'яснюємо, хто направляє на ВЛК, для чого проходять комісію та як діяти у разі незгоди з її висновками.

Направлення на медичний огляд військовослужбовців здійснюють прямі командири від рівня командира окремої частини і вище, керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, керівники закладів охорони здоров'я за місцем лікування, органи військового управління, Військової служби правопорядку Збройних Сил України, а також органи прокуратури, слідчі та суди.

Для проходження ВЛК військовослужбовець подає направлення, медичну книжку, документ, що посвідчує особу або військовий квиток, фотокартку розміром три на чотири сантиметри без головного убору (у разі амбулаторного огляду), службову та медичну характеристики. Якщо огляд проводиться у зв'язку з пораненням, травмою, контузією чи каліцтвом, додатково подається довідка про обставини їх отримання.

Проходження військово-лікарської комісії необхідне для надання відпустки для лікування, встановлення зв'язку поранення з умовами його отримання, визначення подальшої придатності до служби, а також для фіксації актуального стану здоров'я та діагнозів.

Постанова ВЛК є чинною протягом дванадцяти місяців із дати медичного огляду. Висновки щодо непридатності до військової служби або непридатності з переоглядом через шість–дванадцять місяців підлягають негайному виконанню.

Як подати на оскарження рішення ВЛК?

Оскаржити рішення військово-лікарської комісії можна у досудовому або судовому порядку. У досудовому порядку скарги на постанови ВЛК районних або міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки подаються до обласних або Київського міського ВЛК, а рішення обласних комісій – до штатних військово-лікарських комісій або Центральної військово-лікарської комісії. Постанови Центральної військово-лікарської комісії можуть бути оскаржені лише в суді.

Для досудового оскарження необхідно подати заяву про перегляд постанови та додати всі медичні документи, видані комісією, чітко обґрунтувавши підстави незгоди з рішенням.

Судове оскарження здійснюється в порядку адміністративного судочинства. Строк звернення до суду становить три місяці з дня отримання рішення вищої військово-лікарської комісії або шість місяців із дня винесення оскаржуваної постанови, якщо досудовий порядок не застосовувався.

