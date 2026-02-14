Як встановити батьківство через суд: роль ДНК-експертизи і які докази враховують

Визнання батьківства у судовому порядку можливе на підставі різних доказів – від документів до свідчень очевидців. Найпереконливішим аргументом у таких справах залишається молекулярно-генетична експертиза.

Які є підстави для визнання батьківства?

Підставою для визнання батьківства є будь-які відомості, що підтверджують походження дитини від конкретної особи, повідомляє Міністерство юстиції. У суді можуть враховуватися письмові, речові та електронні докази, висновки експертів, а також показання свідків.

До заяви про встановлення факту батьківства заявник має право додати документи, що підтверджують родинні зв'язки – сімейні фотографії, листування, анкети, судові рішення, витяги з домових книг. Також можуть надаватися довідки органів державної реєстрації актів цивільного стану про неможливість поновлення чи зміни записів, а також пояснення свідків щодо взаємин між заявником і померлим.

Перелік доказів не є вичерпним. Суд оцінює всі надані матеріали у сукупності, враховуючи їх належність, допустимість, достовірність і взаємозв'язок між собою.

Найбільш переконливим доказом у справах про встановлення батьківства вважається ДНК-експертиза. Її точність сягає 99,99 відсотка. Під час дослідження порівнюють зразки ДНК дитини та ймовірного батька.

Які особливості та терміни процедури?

Терміни проведення аналізу залежать від лабораторії: результати можуть бути готові як за кілька днів, так і протягом місяця. Вартість дослідження визначається типом тесту та іншими чинниками, а проведення таких експертиз можливе не в кожній установі.

Сторони справи можуть самостійно обрати експертну установу за взаємною згодою. Якщо домовленості немає, рішення ухвалює суд. У разі потреби може бути призначено кількох експертів для підготовки одного висновку.

Зазвичай біологічний матеріал для аналізу беруть шляхом ротового мазка, однак можливе використання й інших зразків – наприклад, волосся чи нігтів. Процедура включає збір матеріалу, його доставку до лабораторії, проведення аналізу та підготовку експертного висновку.

У випадках, коли ймовірний батько помер і зразки його ДНК відсутні, суд може призначити посмертну молекулярно-генетичну експертизу. Для цього проводиться ексгумація та подальше дослідження біологічного матеріалу. Після оцінки всіх доказів суд ухвалює остаточне рішення.

Чи треба змінювати по батькові дитині, якщо батько змінив ім'я?