Все контролюватимуть люди: новий закон може покращити якість мобільного зв’язку й інтернету

В Україні вступив у дію закон про покращення зв'язку й електронних комунікацій. Згідно з ним встановлюються дієві інструменти контролю якості.

Що передбачає закон №4670-IX?

Ще в листопаді президент Володимир Зеленський ухвалив зміни до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері електронних комунікацій. Він набрав чинності через три місяці, тобто 27 лютого. Про це пише Верховна Рада України.

Дивіться також Збереження довкілля: які штрафи передбачені за екологічні порушення

Закон вдосконалює електронні комунікації та наближає українське поле зв’язку до стандартів ЄС. Контроль якості передбачає, що громадяни матимуть змогу самостійно перевіряти швидкість інтернету та якість свого сигналу.

Узаконюється так звана "швидкість передачі даних", яка стає обов'язковим показником якості. Законопроєкт також впроваджує національний роумінг як надзвичайний захід на період блекаутів чи інших надзвичайних ситуацій.

Серед змін, ухвалених в законі №4670-IX, передбачено моніторинг якості. Це, зокрема вимірювання, випробування, тестування, збирання, аналіз та розрахунок показників за певний період.

Законодавством визначено, що якщо під час проведення позапланової перевірки проводяться:

випробування на відповідність передбаченому законодавством порядку маршрутизації трафіку послуг;

вимірювання параметрів та розрахунок показників якості електронних комунікаційних послуг;

випробування електронних комунікаційних мереж.

Моніторинг якості електронних комунікаційних послуг споживачами відтепер теж буде складовою частиною моніторингу. Люди зможуть на власному кінцевому обладнанні шляхом застосування програмних додатків проводити вимірювання окремих параметрів якості.

Користуавач також матиме правовий захист за будь-яке істотне порушення постачальником умов електропослуг чи недотримання показників. У такому випадку громадянин навіть зможе безкоштовно та достроково розірвати договір.

Варто зазначити! Управління електронними комунікаційними мережами та відповідальність за забезпечення їхньої сталості в умовах надзвичайного та воєнного стану бере на себе Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Покращення доступу до звʼязку в Україні під час надзвичайних ситуацій