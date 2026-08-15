Не варто зволікати: як швидко перевірити заборгованість із ЄСВ і сплатити штраф

Несвоєчасна сплата єдиного соціального внеску може призвести не лише до виникнення заборгованості, а й до нарахування фінансових санкцій та пені. Закон передбачає, що рішення про застосування штрафів ухвалює контролюючий орган.

Українці можуть отримати штраф, якщо вчасно не сплатять ЄСВ

За несплату або несвоєчасну сплату вже нарахованого ЄСВ у 2026 році застосовується штраф у розмірі 20% від суми, яка не була сплачена в установлений строк. А якщо єдиний соціальний внесок взагалі не був своєчасно нарахований, то штрафні санкції становлять 10% від донарахованої суми за кожний повний або неповний звітний період. Важливо, що загальний розмір такого штрафу не може перевищувати 50% від суми донарахованого внеску. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокат юридичної компанії "Приходько та партнери" Юлія Панасюк.

Закон встановлює строк, коли платник має внести ЄСВ. Якщо з якихось причин сталося прострочення, то на суму недоїмки нараховується пеня у розмірі 0,1% від суми недоплати за кожен календарний день прострочення.

Відрахунок починається від першого після граничного строку календарного дня та триває, доки людина не сплатить ЄСВ. Відтак загальна сума збільшується з кожним днем заборгованості.

Юлія Панасюк Адвокат ЮК "Приходько та партнери" Якщо платник самостійно виявив, що своєчасно не сплатив ЄСВ, він повинен визначити суму недоплати, сплатити її та розрахувати відповідну пеню. При цьому Закон №2464 не передбачає, що платник має обов'язок самостійно визначати собі штраф за прострочення. Рішення про застосування штрафних санкцій приймає орган контролю.

Від штрафів звільняють громадяни, які мають законні пільги. Нині визначено, що це: пенсіонери; особи з інвалідністю; ФОП, за яких ЄСВ у необхідному розмірі сплачує роботодавець; мобілізовані підприємці за встановлених законом умов.

Їм не буде додаткових нарахувань, бо й обов'язку платити внесок вони не мають. До того ж мобілізовані фізичні особи-підприємці та дехто із самозайнятих осіб можуть не нараховувати ЄСВ за себе протягом строку військової служби.

Для виконання окремих обов'язків після демобілізації також встановлені спеціальні строки без застосування штрафів та пені,

– уточнила експертка.

Важливо нагадати, що доки в Україні діє воєнний стан, у більшості ФОПів залишається обов'язок сплачувати ЄСВ.

Наявність боргу можна перевірити самостійно

Громадяни можуть перевірити стан розрахунків за допомогою Електронного кабінету платника ДПС.

У приватній частині кабінету необхідно перейти до розділу "Стан розрахунків з бюджетом", де відображається інформація про нарахування, проведені платежі, заборгованість та несплачену пеню за відповідними видами платежів,

– пояснила Юлія Панасюк.

Перевірити заборгованість також можна в мобільному застосунку "Моя податкова", в чат-боті InfoTAX у Viber. ФОП можуть дізнатися про борги через інтегровані сервіси порталу Дія.

Адвокат не радить відкладати на потім перевірку причин виникнення боргу. Адже нарахування можуть з'явитися, зокрема, через помилки у звітності, неправильне зарахування платежу або використання неактуальних реквізитів. Відповідно до цього далі визначається порядок погашення або оскарження нарахованої суми.

Чи будуть зміни у 2027 році

Зауважимо, що у 2027 році розмір ЄСВ для ФОПів має зрости через підвищення мінімальної зарплати. Уряд заклав у бюджетні показники "мінімалки" на рівні 9 546 гривень. Мінімальний страховий внесок за ставкою 22% таким чином становитиме 2 100 гривень 12 копійок на місяць, або 6 300 гривень 36 копійок за квартал.

Водночас це поки планові показники, а не остаточно встановлені суми на 2027 рік. Мінімальний розмір зарплати ще має бути закріплений у Держбюджеті-2027.