За прострочену сплату ЄСВ законом передбачено штраф

"Воєнне" право не платити внесок за себе уряд поставив на паузу з 2025 року. Тому штраф за сплату ЄСВ наразі діє. Як розповів у коментарі 24 Каналу адвокат, доктор юридичних наук, Голова Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки, Голова комітету з питань митного та податкового права НААУ Яків Воронін, мінімальний місячний внесок складає 1 902,34 гривні, а квартальний платіж ФОП – 5 707,02 гривні.

Якщо платіж був прострочений, то на підприємця накладається штраф за статтею 165-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Він становить 20% своєчасно не сплаченої суми. Причина прострочення значення не має.

Норма закону встановлює, що не сплачені 5 100 гривень вартують 680 – 1 360 гривень штрафу. Якщо сума більша, то стягнення зростає до 1 360 – 2 040 гривень.

Яків Воронін Адвокат, доктор юридичних наук Треба розуміти, оскільки мінімальний квартальний внесок сам по собі вже перевищує 5 100 гривень, то за прострочення повного кварталу застосовується саме вища планка. Нараховує цей штраф не сам платник, а ДПС окремим рішенням, тому доплачувати 20% наперед за власною ініціативою не потрібно.

Експерт нагадав, що звітувати про сплачений внесок теж потрібно. Якщо цього не зробити, то штраф, згідно із Законом про ЄСВ, передбачає штраф 10 неоподатковуваних мінімумів, тобто 170 гривень, за кожне неподання, несвоєчасне подання або подання звітності не за встановленою формою. Якщо протягом року вас уже штрафували за таке саме порушення, наступне коштуватиме 60 неоподатковуваних мінімумів, тобто 1 020 гривень.

Якщо ФОП платить ЄСВ за себе, то до річної декларації він полає Додаток 1. Навіть коли діяльність фактично не велася і доходу не було, то обов'язок звітувати все ж залишається.

Важливо! За неподання самої декларації діє стаття 120.1 ПКУ, що передбачає штраф у розмірі 340 гривень, або 1 020 гривень за повторне порушення протягом року. Це різні норми, різні підстави і, відповідно, різні рішення податкової.

Яків Воронін зауважив, що також в Україні передбачений штраф 10% за донарахування своєчасно не нарахованого внеску, за кожен звітний період, але сумарно не більше 50% донарахованої суми. Він вмикається, коли внесок не просто прострочили, а взагалі не нарахували, і це випливло пізніше.

Хто має право не платити ЄСВ "за себе"

Серед ФОПів лише кілька категорій звільнені від сплати ЄСВ. Це:

пенсіонери за віком або вислугою років і особи з інвалідністю, які отримують пенсію чи соціальну допомогу;

підприємці, які паралельно є найнятими працівниками, за умови що роботодавець сплатив за них внесок не менше мінімального;

мобілізовані до армії ФОП, яким закон також дає 150 днів після демобілізації на звітність без штрафів і пені;

підприємці, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях за переліком Мінрозвитку, та особи, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії;

ФОП, що перебувають на загальній системі, може не платити за місяць, у якому не мав чистого доходу.

Важливий практичний момент: пільга не працює сама собою. Статус треба підтверджувати документами (пенсійне посвідчення, довідка МСЕК, підтвердження сплати внеску роботодавцем, документи про мобілізацію), інакше податкова за замовчуванням нарахує і внесок, і все, що до нього додається,

– наголосив експерт.

Юридичні нюанси сплати ЄСВ

Як розповів Воронін, за порушення, вчинені з 1 березня 2020 року по 31 липня 2023 року, штрафи не застосовуються, а пеня за той період списується. Це залишок воєнного мораторію, і він стосується лише старих боргів.

А якщо гроші вчасно списалися з вашого рахунку, але не дійшли до бюджету з вини банку, санкції закон адресує банку. Щоправда, доводити відсутність власної вини доведеться платнику.

На форс-мажор адвокат розраховувати не радить, бо сертифікат Торгово-промислової палати лише фіксує обставини, а не звільняє від відповідальності автоматично.

Люди також мають пам'ятати, що згідно з законом борг з ЄСВ, відповідні штрафи й пеня не мають строків давності. Якщо податки, наприклад, мають строк давності 1 095 днів, а то єдиний соціальний внесок – ні. Яків Воронін уточнив, що обов'язок сплатити недоїмку зберігається навіть за колишнім підприємцем, який давно закрив ФОП — умовна недоплата десятирічної давнини юридично така ж "жива", як учорашня.