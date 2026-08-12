За просрочку уплаты ЕСВ законом предусмотрен штраф

"Военное" право не платить взнос за себя правительство приостановило с 2025 года. Поэтому штраф за неуплату ЕСВ в настоящее время действует. Как рассказал в комментарии 24 Канала адвокат, доктор юридических наук, председатель Рады общественного контроля при Бюро экономической безопасности, председатель комитета по вопросам таможенного и налогового права НААУ Яков Воронин, минимальный месячный взнос составляет 1 902,34 гривны, а квартальный платеж ФЛП – 5 707,02 гривны.

Если платеж был просрочен, то на предпринимателя налагается штраф по статье 165-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Он составляет 20% своевременно не уплаченной суммы. Причина просрочки значения не имеет.

Норма закона устанавливает, что неуплаченные 5 100 гривен влекут за собой штраф в размере 680 – 1 360 гривен. Если сумма больше, то штраф увеличивается до 1 360 – 2 040 гривен.

Яков Воронин Адвокат, доктор юридических наук Нужно понимать, что, поскольку минимальный квартальный взнос сам по себе уже превышает 5 100 гривен, то за просрочку полного квартала применяется именно более высокая планка. Начисляет этот штраф не сам плательщик, а ГПСУ отдельным решением, поэтому доплачивать 20% заранее по собственной инициативе не нужно.

Эксперт напомнил, что отчитываться об уплаченном взносе тоже необходимо. Если этого не сделать, то в соответствии с Законом о ЕСВ предусмотрен штраф в размере 10 необлагаемых минимумов, то есть 170 гривен, за каждое непредставление, несвоевременное представление или представление отчетности не по установленной форме. Если в течение года вас уже штрафовали за такое же нарушение, следующий штраф составит 60 необлагаемых минимумов, то есть 1 020 гривен.

Если ФЛП уплачивает ЕСВ за себя, то к годовой декларации он прилагает Приложение 1. Даже если деятельность фактически не велась и дохода не было, обязанность отчитываться все же сохраняется.

Важно! За непредставление самой декларации действует статья 120.1 НКУ, предусматривающая штраф в размере 340 гривен или 1 020 гривен за повторное нарушение в течение года. Это разные нормы, разные основания и, соответственно, разные решения налоговой службы.

Яков Воронин отметил, что в Украине также предусмотрен штраф в размере 10% за доначисление своевременно не начисленного взноса за каждый отчетный период, но в сумме не более 50% от доначисленной суммы. Он применяется, когда взнос не просто просрочили, а вообще не начислили, и это выяснилось позже.

Кто имеет право не платить ЕСВ "за себя"

Среди ФЛП лишь несколько категорий освобождены от уплаты ЕСВ. Это:

пенсионеры по возрасту или выслуге лет и лица с инвалидностью, получающие пенсию или социальную помощь;

предприниматели, которые параллельно являются наемными работниками, при условии, что работодатель уплатил за них взнос не менее минимального;

мобилизованные в армию ФЛП, которым закон также предоставляет 150 дней после демобилизации на подачу отчетности без штрафов и пени;

предприниматели, зарегистрированные на временно оккупированных территориях согласно перечню Минразвития, и лица, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии;

ФЛП, находящиеся на общей системе, могут не платить за месяц, в котором у них не было чистого дохода.

Важный практический момент: льгота не действует автоматически. Статус необходимо подтверждать документами (пенсионное удостоверение, справка МСЭК, подтверждение уплаты взноса работодателем, документы о мобилизации), иначе налоговая по умолчанию начислит и взнос, и все, что к нему прилагается,

– подчеркнул эксперт.

Юридические нюансы уплаты ЕСВ

Как рассказал Воронин, за нарушения, совершенные с 1 марта 2020 года по 31 июля 2023 года, штрафы не применяются, а пеня за этот период списывается. Это остаток военного моратория, и он касается только старых долгов.

А если деньги вовремя были списаны с вашего счета, но не поступили в бюджет по вине банка, закон предусматривает санкции в отношении банка. Правда, доказывать отсутствие собственной вины придется плательщику.

На форс-мажор адвокат рассчитывать не советует, поскольку сертификат Торгово-промышленной палаты лишь фиксирует обстоятельства, а не освобождает от ответственности автоматически.

Люди также должны помнить, что согласно закону задолженность по ЕСВ, соответствующие штрафы и пеня не имеют срока давности. Если у налогов, например, срок давности составляет 1 095 дней, то у единого социального взноса – нет. Яков Воронин уточнил, что обязанность уплатить недоимку сохраняется даже у бывшего предпринимателя, который давно закрыл ФЛП – условная недоплата десятилетней давности юридически такая же "живая", как вчерашняя.