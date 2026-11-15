Змінити прізвище, щоб врятуватися від боргів: яке застереження надав Мін'юст

Спроби уникнути фінансових зобов'язань шляхом оформлення нових документів чи зміни місця проживання не є кращим виходом для погашення боргів. Державні реєстри забезпечують безперервну ідентифікацію громадян незалежно від коригування їхніх персональних даних.

Чому зміна персональних даних не припиняє виконавче провадження

Ідентифікація боржника проводиться не за його особистими даними, а за реєстраційним номером облікової картки платника податків. Тому коли виконавець встановлює факт зміни анкетних даних боржника, він проводить стандартну юридичну процедуру. Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

Тобто заміна паспорта, зміна прізвища або зміна місця проживання жодним чином не скасовують боргових зобов'язань. За людиною все одно закріплюється РНОКПП, і саме це є важливим для стягнення боргу.

Виконавець може провести ідентифікацію щодо громадян, які

мають відкриті провадження щодо примусового стягнення кредитів, комунальних послуг, аліментів чи адміністративних штрафів;

уклали шлюб або розірвали його та офіційно змінили прізвище чи ім'я;

замінили старий паспорт-книжечку на ID-картку або отримали документ за новою серією та номером;

переїхали на нове фактичне місце проживання.

Якщо боржник не повідомив про переїзд, документи можуть надсилати за адресою, зазначеною у виконавчому документі. Через це людина ризикує несвоєчасно дізнатися про постанови, арешт коштів чи майна та інші виконавчі дії,

– повідомили фахівці.

Як оновлюються дані боржника, навіть якщо він уже має інше ім'я

Виконавець після виявлення змін у даних боржника спрямовує електронний запит до Державного реєстру актів цивільного стану громадян або органів Державної міграційної служби для отримання підтвердження;

Документально заміна імені сторони провадження фіксується за допомогою офіційної постанови. Тоді ж актуалізується інформація в Системі виконавчого провадження (АСВП).

Важливо враховувати! Усі арешти банківських рахунків, рухомого та нерухомого майна, накладені на боржника за старими даними, зберігають свою повну юридичну силу автоматично.

Стаття 19 Закону України "Про виконавче провадження" прямо зобов'язує боржника невідкладно письмово сповістити державного або приватного виконавця про зміну адреси проживання чи перебування.

Нагадаємо, раніше адвокат Ілля Колесник у коментарі 24 Каналу розповів, що в Україні підвищено поріг, при якому можуть звертати стягнення на єдине житло боржника, з 20 до 50 мінімальних зарплат, що становить 432 тисячі 350 гривень.

Проте, за словами експерта, кредитори можуть вимагати повернення боргу іншими способами, наприклад, через як арешт рахунків.

До слова, строки позовної давності у справах про борги не застосовуються після передачі справи до виконавчої служби. Через війну в Україні строк подачі виконавчих листів було подовжено, але якщо у боржника немає активів, виконавчий лист може бути повернуто.