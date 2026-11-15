Сменить фамилию, чтобы спастись от долгов: какое предупреждение дал Минюст

Почему изменение персональных данных не приостанавливает исполнительное производство

Идентификация должника осуществляется не по его личным данным, а по регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика. Поэтому, когда исполнитель устанавливает факт изменения анкетных данных должника, он проводит стандартную юридическую процедуру. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

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То есть замена паспорта, смена фамилии или смена места жительства никоим образом не отменяют долговых обязательств. За человеком все равно закрепляется РНОКПП, и именно это важно для взыскания долга.

Исполнитель может провести идентификацию в отношении граждан, у которых

имеют открытые производства по принудительному взысканию кредитов, коммунальных услуг, алиментов или административных штрафов;

вступили в брак или расторгли его и официально изменили фамилию или имя;

заменили старый паспорт-книжечку на ID-карту или получили документ новой серии и номера;

переехали на новое фактическое место жительства.

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Если должник не сообщил о переезде, документы могут отправлять по адресу, указанному в исполнительном документе. Из-за этого человек рискует несвоевременно узнать о постановлениях, аресте средств или имущества и других исполнительных действиях– сообщили специалисты.

Как обновляются данные должника, даже если у него уже другое имя

Исполнитель после выявления изменений в данных должника направляет электронный запрос в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан или в органы Государственной миграционной службы для получения подтверждения;

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Документально смена имени стороны производства фиксируется с помощью официального постановления. Тогда же обновляется информация в Системе исполнительного производства (АСВП).

Важно учитывать! Все аресты банковских счетов, движимого и недвижимого имущества, наложенные на должника по старым данным, автоматически сохраняют свою полную юридическую силу.

Статья 19 Закона Украины "Об исполнительном производстве" прямо обязывает должника незамедлительно письменно уведомить государственного или частного исполнителя об изменении адреса проживания или пребывания.

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Напомним, ранее адвокат Илья Колесник в комментарии 24 Каналу рассказал, что в Украине повышен порог, при котором может быть наложено взыскание на единственное жилье должника, с 20 до 50 минимальных зарплат, что составляет 432 тысячи 350 гривен.

Однако, по словам эксперта, кредиторы могут требовать возврата долга другими способами, например, путем ареста счетов.

К слову, сроки исковой давности по делам о долгах не применяются после передачи дела в исполнительную службу. Из-за войны в Украине срок подачи исполнительных листов был продлен, но если у должника нет активов, исполнительный лист может быть возвращен.