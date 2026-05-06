Люди боряться за рідне: мовна омбудсманка назвала кількість порушень закону за рік

Мовна омбудсманка розповіла, що люди звертаються до неї зі скаргами на порушення права на отримання інформації державною мовою. Українською відмовляються говорити у сфері обслуговування, а також проблеми виявляють на вивісках, у рекламах та інтернеті.

Скільки скарг надійшло до Офісу мовного омбудсмена?

У 2025 році 70% людей з бізнесу та інтернет-середовища не дотримувалися закону про мову. Йдеться про порушення з боку працівників закладів й адміністраторів сайтів, мобільних застосунків та акаунтів у соцмережах. Усього за минулий рік уповноважена із захисту державної мови отримала 2 888 скарг. Про це прозвітувала омбудсманка Олена Івановська, передає Укрінформ.

Івановська каже, що українці готові захищати мову й своє право спілкуватися саме державною мовою. Тому багато людей помічають і повідомляють про порушення мовного законодавства. Ба більше, кількість скарг порівняно з минулим роком зросла

Серед іншого порушення мовних прав громадян спостерігаються в галузі діловодства, а також серед правоохоронців та військових.

В освіті ж ситуація з використанням української мови прогресує. Але з'являється так звана "позаурочна домовленість", коли державна мова є безальтернативною лише в офіційній частині процесу.

Це ситуація, коли формальна норма працює на уроках чи на акціях, але в побутовій поведінці учасників освітнього процесу, на перервах, у неформальному спілкуванні ми бачимо інерцію минулого,

– сказала уповноважена Івановська.

Державний контроль за використанням української мови протягом року теж зріс на 32%. Вже відомо й про відкриті адміністративні справи за мовні порушення, яких стало більше на 63%. У більшості випадків люди отримували попередження. Проте в Офісі мовної омбудсманки не хочуть просто карати за відповідні порушення, а планують змінювати мовну поведінку.

Проте українці відповідально ставляться до норми використання української мови й роблять зміни не лише на папері, але й у житті. Допомагає цьому зокрема й комунікація з власниками та керівниками.

Як далі працюватиме мовний закон?

Штрафи в майбутньому можуть збільшити, проте це не буде інструментом примусу. До того ж поки що закон не дозволяє застосовувати санкції проти звичайних громадян. Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який набрав чинності у 2019 році, визначає, що обов'язково спілкуватися українською мають посадовці державних установ, представники освіти, медіа, реклами. Також державна мова має звучати на публічних заходах.

Таким чином в Україні реалізується норма Конституції, згідно з якою розвивається й використовується українська мова в усіх сферах суспільного життя.

Яке покарання може бути за порушення мовного закону?

Мовний закон не стосується приватного спілкування, але встановлює правила для бізнесу та держави. Норми впроваджувалися поступово й почали діяти у різні роки. Контроль за виконанням здійснює мовний омбудсмен, до якого можна подати скаргу у разі порушення. Також створено спеціальні органи, які стежать за стандартами мови та її використанням.

Порушення закону спочатку карається попередженням, але якщо його ігнорувати, то виписуються штрафи, які можуть сягати кількох тисяч гривень.

За минулий рік найбільше порушень мовного законодавства зафіксували у Києві, Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях. Загалом фахівці провели сотні перевірок.