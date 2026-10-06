Кабмін схвалив оновлення політики у сфері оборони: якими є основні зміни

В Україні можуть оновити засади внутрішньої політики у сферах національної безпеки та оборони. У Кабінеті Міністрів переконані, що зміни потрібні через наслідки війни, зміни геополітичного середовища та курс України до вступу в ЄС.

Що може змінити законопроєкт про внутрішню політику у сферах національної безпеки та оборони

Міністерство оборони ініціювало законопроєкт, який дозволить державі посилити оборонну сферу та запровадити практики країн НАТО та Європейського Союзу. Кабмін підтримав ініціативу. Про це повідомили в Міноборони.

Уточнюється, що держава має оновити наявні засади внутрішньої політики й надати пріоритет посиленню оборонно-промислового комплексу та готовності до національного спротиву. Так має відбутися саме осучаснення законодавства відповідно до потреб захисту держави, суспільства і громадян.

Важливим напрямом також є сприяння більш ефективному формуванню й реалізації державної політики,

– йдеться в повідомленні.

Завдяки оновленню статті 6 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" пропонується:

поширити дію закону на всі складові сил оборони та безпеки;

розвивати сектор безпеки й оборони як основний інструмент державної політики;

створювати можливості, аби гарантувати мир для України та її цілісність у межах міжнародно визнаного державного кордону;

громадян готуватимуть до нацспротиву посилено;

сили оборони та безпеки отримають новітнє озброєння, а оборонно-промисловий комплекс працюватиме за сучасними технологіями й замкненими циклами виробництва.

Законопроєкт також передбачає співпрацю з партнерами в ЄС і НАТО, аби запроваджувати їхні стандарти й практики. Окремо держава зробить крок до дотримання принципу рівних прав жінок і чоловіків під час служби.

Як пишуть у Міністерстві, якщо законопроєкт ухвалять у парламенті, то національна безпека та оборона України можуть зміцнитися з урахуванням основних тенденцій сучасної геополітичної та безпекової ситуації.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт, який запроваджує спеціальний вишкіл чоловіків і жінок в межах підготовки до національного спротиву. Навчання проводять у Центрах підготовки по всій країні, а очолюватимуть їх ветерани з бойовим досвідом.

На думку законодавців, таким чином буде можливість підсилити підготовку громадян до війни та покращити їхні навички, враховуючи досвід повномасштабної війни та усуваючи прогалини попереднього законодавства.

Як розповів народний депутат Федір Веніславський, програма підготовки є комплексною та охоплює школярів та студентів.