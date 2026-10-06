Что может изменить законопроект о внутренней политике в сферах национальной безопасности и обороны?

Министерство обороны инициировало законопроект, который позволит государству укрепить оборонную сферу и внедрить практики стран НАТО и Европейского Союза. Кабмин поддержал инициативу. Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что государство должно обновить существующие основы внутренней политики и уделить приоритетное внимание укреплению оборонно-промышленного комплекса и готовности к национальному сопротивлению. Так должно произойти именно осовременивание законодательства в соответствии с потребностями защиты государства, общества и граждан.

Важным направлением также является содействие более эффективному формированию и реализации государственной политики,

– говорится в сообщении.

Благодаря обновлению статьи 6 Закона Украины "Об основах внутренней и внешней политики" предлагается:

распространить действие закона на все составляющие сил обороны и безопасности;

развивать сектор безопасности и обороны как основной инструмент государственной политики;

создавать условия для обеспечения мира и территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы;

усиленно готовить граждан к национальному сопротивлению;

силы обороны и безопасности получат новейшее вооружение, а оборонно-промышленный комплекс будет работать по современным технологиям и замкнутым циклам производства.

Законопроект также предусматривает сотрудничество с партнерами в ЕС и НАТО с целью внедрения их стандартов и практик. Отдельно государство сделает шаг к соблюдению принципа равных прав женщин и мужчин во время службы.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Как сообщают в министерстве, если законопроект будет принят в парламенте, то национальная безопасность и оборона Украины могут укрепиться с учетом основных тенденций современной геополитической ситуации и ситуации в сфере безопасности.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала законопроект, вводящий специальную подготовку мужчин и женщин в рамках подготовки к национальному сопротивлению. Обучение проводится в центрах подготовки по всей стране, а возглавлять их будут ветераны с боевым опытом.

По мнению законодателей, таким образом появится возможность усилить подготовку граждан к войне и улучшить их навыки, учитывая опыт полномасштабной войны и устраняя пробелы в предыдущем законодательстве.

Как сообщил народный депутат Федор Вениславский, программа подготовки носит комплексный характер и охватывает школьников и студентов.