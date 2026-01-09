Что известно об украинском ОПК?

Они увеличились с 1 миллиарда до 35 миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.

Такие показатели стали возможны благодаря:

системной государственной политике; оптимизации нормативно-правовой базы; привлечению инвестиций; масштабированию отечественного производства.

Как рассказал Денис Шмыгаль, в течение года предприятия отрасли получили кредиты на льготных условиях на общую сумму 5,6 миллиарда гривен.

К тому же стартует льготный лизинг. Благодаря ему оружейники получат доступ к транспорту и оборудованию по сниженной ставке – под 5% годовых.

А в начале января 2026 года стартовал специальный правовой режим Defence City – инструмент государственной поддержки предприятий ОПК. Резиденты получат налоговые стимулы, упрощение таможенных процедур и тому подобное.

По нашей инициативе в прошлом году был обновлен механизм финансирования государственных оборонных предприятий, которые подверглись вражеским атакам,

– отметил министр обороны.

Производители уже получили более 1,5 миллиарда гривен бюджетной поддержки. Они предусмотрены для обеспечения восстановления своей деятельности.

Обратите внимание! Минобороны Украины разрабатывает комплексный план неотложных мер развития отечественных предприятий ОПК, который станет частью новой стратегии развития оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, что оружия в Украине будет больше. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни на встрече "Коалиции желающих".

Мы предоставим украинцам возможности производства оружия,

– заявил Карни.

Согласно его словам, между Украиной и Канадой будут созданы совместные вооруженные предприятия – в вопросе уже достигнут прогресс. В частности усилия будут наращены.

Интересно! Канада также готова предоставить Украине "логистическую, разведывательную и кибернетическую помощь", а также расширить свою военную тренировочную миссию.

