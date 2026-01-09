Що відомо про український ОПК?

Вони збільшилися з 1 мільярда до 35 мільярдів доларів, пише 24 Канал з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Такі показники стали можливі завдяки:

системній державній політиці; оптимізації нормативно-правової бази; залученню інвестицій; масштабуванню вітчизняного виробництва.

Як розповів Денис Шмигаль, протягом року підприємства галузі отримали кредити на пільгових умовах на загальну суму 5,6 мільярда гривень.

До того ж стартує пільговий лізинг. Завдяки йому зброярі отримають доступ до транспорту та обладнання за зниженою ставкою – під 5% річних.

А на початку січня 2026 року стартував спеціальний правовий режим Defence City – інструмент державної підтримки підприємств ОПК. Резиденти отримають податкові стимули, спрощення митних процедур тощо.

За нашої ініціативи минулого року було оновлено механізм фінансування державних оборонних підприємств, які зазнали ворожих атак,

– зазначив міністр оборони.

Виробники вже отримали понад 1,5 мільярда гривень бюджетної підтримки. Вони передбачені забезпечення відновлення своєї діяльності.

Зверніть увагу! Міноборони України розробляє комплексний план невідкладних заходів розвитку вітчизняних підприємств ОПК, який стане частиною нової стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, що зброї в Україні буде більше. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні на зустрічі "Коаліції охочих".

Ми надамо українцям можливості виробництва зброї,

– заявив Карні.

Згідно з його словами, між Україною та Канадою будуть створені спільні збройні підприємства – у питанні вже досягнуто прогресу. Зокрема зусилля буде нарощено.

Цікаво! Канада також готова надати Україні "логістичну, розвідувальну та кібернетичну допомогу", а також розширити свою військову тренувальну місію.

