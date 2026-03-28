Про це в етері телеканалу "Апостроф" розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки – Федір Веніславський.

До теми Веніславський розкрив, скільки людей ТЦК мобілізує щомісяця

Що сказав Веніславський про новий закон про нацспротив?

Федір Веніславський підкреслив, що ухвалений у 2021 році закон про основи національного спротиву вже показав свою ефективність. Саме на ньому базується створення Сил територіальної оборони та Руху опору, який нині діє в тилу ворога. Водночас, за його словами, повномасштабна війна виявила потребу у кращому правовому захисті учасників цього руху.

Наші фахівці, наші учасники руху опору під керівництвом сил спеціальних операцій достатньо ефективно здійснюють відповідні дії спротиву агресору на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей України. Ті громадяни України, які залучаються силами спеціальних операцій до руху опору на тимчасово окупованих територіях, вони перебували, скажімо так, без належного правового захисту. Цим законом ми намагаємося цю ситуацію вирішити та вирішуємо,

– пояснив нардеп.

Одним із ключових нововведень стало оновлення системи підготовки. Якщо раніше студенти мали обов'язково проходити базову військову підготовку, то через війну і брак ресурсів цю норму повністю реалізувати не вдалося.

Тепер її замінюють ширшою програмою підготовки до національного спротиву. Вона охоплюватиме різні рівні освіти – від шкіл до університетів – і передбачатиме практичні навички, необхідні в умовах війни, зокрема поводження зі зброєю та дії під час окупації.

"Ми замінили програму базової військової підготовки на підготовку до національного спротиву. Це комплексна програма і комплексна система підготовки – спочатку школярів, потім тих, хто навчається в середніх спеціальних закладах передвищої фахової освіти, вищої освіти – до національного спротиву, яка включає цілу низку вмінь і навичок, в тому числі вміння володіти зброєю, вміння, скажімо так, мінувати території чи об'єкти", – зазначив Веніславський.

За словами депутата, громадян почнуть активно залучати до вивчення цього з наступного навчального року, тобто з вересня 2026 року.

Де будуть центри для навчання громадян?

Нардеп зауважив, що для реалізації цих змін у кожній області планують створити спеціальні навчальні центри на базі полігонів. Їх координуватимуть військові адміністрації разом із місцевою владою. За словами Веніславського, Україна орієнтується на досвід Ізраїлю та країн Балтії, де громадяни є частиною системи оборони.

Ми маємо бути свідомими того, що такий сусід непрогнозований, агресивний... нікуди не дінеться. І навіть якщо буде укладено мир, все одно Росія має своєю стратегічною метою знищення України. Тому всі громадяни України мають бути готові до національного спротиву,

– зауважив він.

Він додав, що навчання буде доступним для всіх – як у великих містах, так і в невеликих населених пунктах. Для цього використовуватимуть не лише нові центри, а й уже наявні полігони та навчальні бази.

Окрему увагу приділяють інклюзивності. Для людей, які не можуть брати участь у бойових діях зі зброєю, держава готує правову основу для участі в кіберспротиві.

"У парламенті до другого скликання готовий і, я думаю, що найближчим часом ми розглянемо закон про кіберсили. Фахівці та всі громадяни України, які з огляду на фізичні особливості чи через ідейні переконання, релігійні, не можуть зі зброєю давати відсіч агресору, вони матимуть змогу через інформаційно-психологічні гіперзасоби завдавати шкоди, яка деколи є порівнянною та деколи переважає ті, яким задають гіперзасоби враження", – зазначив Веніславський.

Яку нову дисципліну запровадили в українських вишах щодо нацспротиву?