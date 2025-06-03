Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заступницю керівника Офісу Президента України Ірину Верещук.

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Що відомо про новий законопроєкт Ради

За словами Верещук, цей законопроєкт – важливий крок до системної готовності всього суспільства до захисту держави.

Серед головного, що пропонує проєкт:

підготовку проходитимуть різні категорій громадян, з охопленням як чоловіків, так і жінок;

⁠підготовка відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм;

навчання проходитиме на базі Центрів підготовки, які будуть розгорнуті по всій країні;

керівники та інструктори Центрів – ветерани, які мають бойовий досвід.

Центри матимуть право:

використовувати майно державних і місцевих органів влади, військових частин, громадських організацій;

створювати стрільбища та використовувати вогнепальну зброю для навчальних цілей.

Заступниця керівника Офісу Президента заявила, що система підготовки до національного спротиву – це не про війну, а про готовність.

Раніше в Офісі Президента повідомляли про створення центрів підготовки громадян до національного спротиву. Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка затверджує порядок їх створення та функціонування, а також вимоги до діяльності центрів.