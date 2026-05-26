Помилки в документах у Дії: куди звертатись і як виправити

Помилки в документах – поширена проблема, тож електронні сервіси теж не застраховані від них. Якщо ж помилка є в документах застосунку Дія потрібно відразу зреагувати та виправити ситуацію.

Куди звертатись, якщо є помилки в документах у Дії?

Про те, як виправити неправильну інформацію в застосунку, у своєму блозі розповів адвокат Геннадій Працевитий.

За словами фахівця такі випадки доволі поширені. Якщо громадянин бачить неточності, потрібно зреагувати на це. Зокрема, якщо неправильно вказана дата народження, прізвище чи інші дані. Або навіть інформація про дітей. У таких випадках потрібно звертатися до Мінцифри письмово.

Хтось думає, що потрібно звертатися до Мін'юсту письмово, але насправді повноваження щодо реєстру Дії належать до Міністерства цифрової трансформації,

– пояснив Працевитий.

Так, за словами фахівця, треба надати документи з правильними даними. Після цього має відбутись перевірка. І вже потім дані в застосунку оновлять.

Зокрема адвокат додає, що цифрові документи не завжди є надійним способом підтвердження особистої інформації. Так, за можливості, краще носити з собою документи в паперовому вигляді.

Чому виникають помилки в Дії?

Валерія Ткач, заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації, відповіла на запит "Мінфіну" та пояснила, чому в Дії бувають неточності.

Найчастіше причина помилок в особистих даних українців – неправильно внесена інформація до державних реєстрів. Так відбувається, бо Дія інтегрована з іншими системами, звідки може взяти певну інформацію про людину.

Дія не створює та не змінює ці дані, а лише відображає інформацію, яка вже є у реєстрах. Часто помилки можуть з'являтися у таких документах, як свідоцтво про народження, паспорт, ідентифікаційний код тощо. Це може бути пов'язано з технічними збоями чи неточностями при первинному внесенні даних, чи невідповідностями між різними державними базами,

– зазначила Валерія Ткач.

Зокрема потрібно враховувати "людський фактор" при первинному заповненні документів для відповідних реєстрів.

Що ще потрібно знати про документи?

Для того щоб виїхати за кордон потрібно мати біометричний паспорт. Хоча на початку війни українцям дозволяли виїжджати за звичайним паспортом, нині правила змінили. Для в'їзду тепер обов'язкова біометрія – система EES (Entry/Exit System).

Водночас для документів, які людина планує використовувати за кордоном, потрібно оформити апостиль. Це спеціальний штамп про дійсність підпису, печатки та повноважень особи, яка підписувала документ.