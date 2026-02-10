Військовим можуть дати житло поза чергою: за яких умов
- Військовослужбовці, звільнені з служби через інвалідність або родини загиблих військових, мають право на позачергове отримання житла.
- Особи з інвалідністю внаслідок війни отримують житло в строк до двох років з дня взяття на квартирний облік.
Військовослужбовці в Україні мають право на низку соціальних пільг, серед яких є забезпечення житлом. Законодавство передбачає, що окремі категорії військових можуть розраховувати на першочергове отримання житлової площі.
Хто має право на позачергове отримання житла?
Військовослужбовці в Україні можуть отримати житло поза чергою за певних умов, визначених законодавством. Це право передбачено для окремих категорій військових, які потребують поліпшення житлових умов.
Згідно з частиною 3 статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" , позачергове забезпечення житлом надається:
- особам, звільненим з військової служби і визнаним особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання обов'язків військової служби, або захворювання, одержаного під час проходження військової служби;
- сім'ям військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби.
Також, відповідно до пункту 18 частини 1 статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" , особи з інвалідністю внаслідок війни забезпечуються житлом у строк до двох років з дня взяття на квартирний облік.
Які умови отримання житла від держави?
Для реалізації права на позачергове отримання житла військовослужбовець або члени його сім'ї повинні:
- Стати на квартирний облік за місцем служби або проживання.
- Надати документи, що підтверджують право на позачергове забезпечення житлом (наприклад, посвідчення учасника бойових дій, довідку про інвалідність, свідоцтво про смерть військовослужбовця тощо).
- Очікувати рішення житлової комісії про надання житла або грошової компенсації.
Варто зазначити, що черговість надання житла визначається за часом зарахування на облік. Втім для осіб, які мають право на позачергове забезпечення, передбачено пріоритетне надання житла.
Які ще пільги мають військовослужбовці в Україні?
Учасники бойових дій в Україні користуються розширеним пакетом соціальних гарантій. Зокрема, для них передбачене безоплатне отримання окремих лікарських засобів за рецептами, а також знижка 75% на оплату житла й комунальних послуг.
Додатково діє знижка на паливо для домогосподарств без централізованого опалення та право на безкоштовний проїзд більшістю видів громадського транспорту.
Особи зі статусом учасників війни також мають державні пільги, однак їх обсяг є меншим. Для них передбачене безкоштовне отримання частини медикаментів і знижка 50% на оплату житла, комунальних послуг і палива у разі відсутності централізованого опалення.
Загалом система пільг відрізняється залежно від статусу та участі у бойових діях. Чим безпосередніша участь у захисті держави, тим ширший перелік соціальних гарантій передбачає законодавство.