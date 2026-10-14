Бронювання від мобілізації: що незабаром зміниться для українців

Міністерство економіки підготувало зміни до постанови №76. Саме ця постанова регулює процес бронювання працівників під час дії воєнного стану.

Що уряд пропонував змінити у правилах бронювання

Міністр економіки Олександр Кравченко розіслав центральним органам виконавчої влади проєкт ще 8 жовтня, але "документ оновився на 90%", про що пише ЕП з посиланням на власні джерела.

Остаточний варіант ухвалених змін оголосять не раніше 18 жовтня.

Ввечері вівторка, 13 жовтня, уряд ухвалив постанову про зміни до бронювання, але з 5-денним доопрацюванням.

Початковий варіант документа передбачав скасування 100% квоти для бронювання працівників низки критично важливих галузей, зокрема паливно-енергетичного сектору та інших компаній, які забезпечують безперебійне функціонування енергетичної та газотранспортної систем.

Також передбачалося скорочення частки військовозобов'язаних працівників, яких підприємства могли забронювати, – зі 100% до 85%.

Підприємствам сфери ЖКГ квоту хотіли зменшити з 75% до 60%.

А критично важливі підприємства мають вираховувати квоту працівників, яких вони можуть забронювати.

Зауважте! Станом на сьогодні квота заброньованих визначається від загальної чисельності всіх військовозобов'язаних працівників.

В урядову постанову повернулася норма, яку вже хотіли ухвалити влітку – створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних. Йдеться про консультативно-дорадчий орган Кабміну, який фактично погоджуватиме критерії критичності підприємств. Зараз же таким погодженням займаються Міноборони та Мінекономіки.

У разі появи Координаційного центру погоджуватиме не лише самі критерії критичності для підприємств, але й матиме останнє слово у визначенні будь-якого підприємства критично важливим (тобто таким, що зможе бронювати працівників),

– пояснили у матеріалі.

Ба більше, згідно з початковим задумом, органам влади, які визначають критерії критичності, потрібно оновити їх до 20 жовтня та погодити з центром.

Як відреагували в Україні на нові правила бронювання

Представники бізнесу розкритикували перший варіант змін. Напередодні їх поширив народний депутат Ярослав Железняк.

Наприклад, у Європейській Бізнес Асоціації нагадали, що попередній перегляд критеріїв критичності завершився лише півтора місяця тому.

Національна асоціація української оборонної промисловості закликала відмовитися від "шкідницької" норми про зменшення квоти заброньованих в ОПК зі 100% до 85% працівників.

У Спілці українських підприємств звернулися до уряду за поясненнями щодо можливих змін та заявили, що представників бізнесу до їх обговорення не долучали.

У Федерації роботодавців, зокрема, закликали уряд змінити вектор пошуку мобілізаційного ресурсу: з "білого" бізнесу на неофіційне працевлаштування.

Зверніть увагу! Найбільше дискусій буде зосереджено навколо розміру квоти бронювання для енергетичних, комунальних та оборонних підприємств.

Як один із компромісних варіантів пропонувалося зберегти 100-відсоткове бронювання лише для тих військовозобов'язаних працівників, які безпосередньо залучені до ремонту та обслуговування енергетичної інфраструктури, тепломереж, систем водопостачання, а також виробництва зброї. "На допоміжний персонал таких компаній пропонувалося поширювати квоти,

– розказало джерело ЕП.

Станом на вечір 13 жовтня прибрали норму про неврахування осіб із відстрочкою під час визначення квоти для бронювання.

Але багато положень залишаються невизначеними. Наприклад, щодо перегляду критеріїв критичності, адже у початковому варіанті постанови він мав відбутися до 20 жовтня.

Також невідомою залишається доля компаній, які підтвердили критичність під час літніх змін.

Нагадаємо, що бізнес наразі не оцінює конкретні положення щодо бронювання від мобілізації, адже документ ще офіційно не оприлюднили. Але можливі обмеження вже викликають занепокоєння бізнес-спільноти.