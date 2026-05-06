Боротьба з корупцією: нардеп розповів, як штучний інтелект може допомогти в бронюванні

Зменшити корупційні ризики в процесі бронювання можливо за однієї умови – якщо людський вплив стане меншим. Наприклад, народний депутат від "Слуги народу" пропонує залучити до роботи штучний інтелект.

Як можна змінити бронювання в кращий бік?

Зараз територіальні центри комплектування працюють зі Службою безпеки України, коли перевіряються підприємства для встановлення критичності. Тому ризик корупції вже менший, але можна внести ще ефективніші зміни. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко.

Дивіться також Неважливо, "куплені" чи ні: адвокат пояснив, чи можливо скасувати всі довідки про інвалідність

За словами Горбенка ТЦК вже проводять перевірки на підприємствах, аби видавати рішення про бронювання більш зважено. Надалі умови для критичності підприємств можуть навіть збільшити. Таким чином можна буде прибрати проблему "фейкового" бронювання й зловживань, якщо робота таких підприємств не відповідає нормам.

Якщо міністр оборони підійде до справи зі своїм цифровим ноу-хау, то точно через штучний інтелект можна прибрати всі корупційні ризики по бронюванню. Але всім треба визнати (особливо владі), що надання можливості для бронювання – це єдина можливість зараз вижити підприємствам і економіці,

– зазначив Руслан Горбенко.

Тому, на його думку, не можна позбавляти бізнес права бронювати своїх співробітників. Але рівень перевірки й нові серйозніші критерії критичності допомогли б ухвалювати правильні рішення. А це своєю чергою було б добре для повноцінного формування бюджету країни, який міг би забезпечувати сектор безпеки.

Як зараз визначається критичність підприємств?

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №76, деякі підприємства, необхідні для оборони держави чи життєзабезпечення територіальної громади, можуть бронювати своїх працівників.

Підприємство визнається критичним, коли середня зарплата сягає рівня 21 600 гривень, а також немає боргів зі сплати податків.

Крім того, за рік установа, яка претендує на отримання статусу, повинна сплачувати близько 1,5 мільйона євро податку й мати значну валютний виторг.