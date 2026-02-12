Чи треба змінювати по батькові дитині, якщо батько змінив ім'я

Зміна імені батька не означає автоматичної зміни по батькові його дитини. Однак батьки можуть внести відповідні зміни до актового запису про народження та отримати нове свідоцтво.

Чи треба змінювати по батькові?

Державна реєстрація народження дитини здійснюється органами державної реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, власного імені й по батькові відповідно до Сімейного кодексу України. Якщо згодом батько змінює власне ім'я (наприклад, був Сергій – став Володимир), по батькові дитини не змінюється автоматично.

Така процедура не є обов'язковою, однак рекомендована, адже дозволяє підтверджувати родинні зв'язки одним документом – свідоцтвом про народження. У разі якщо зміни не вносити, усі раніше видані документи дитини залишаються чинними, а факт спорідненості підтверджуватиметься також свідоцтвом про зміну імені батька.

Після реєстрації зміни імені батьки можуть подати до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про зміну по батькові дитини та отримати нове свідоцтво про народження з оновленими даними, повідомляють у Міністерстві юстиції України. Під час воєнного стану звернутися можна до будь-якого відділу незалежно від місця проживання.

Який порядок зміни по батькові?

Порядок зміни по батькові залежить від віку дитини.

До 14 років – зміни вносяться за спільною заявою обох батьків або одного з них у визначених законом випадках. Після внесення змін попереднє свідоцтво вилучається та знищується.

Від 14 до 16 років – дитина може подати заяву самостійно, але за письмової згоди батьків. У цьому випадку зміна імені батьком не є обов'язковою умовою.

Після 16 років – особа має право самостійно звернутися із заявою без згоди батьків, і зміна імені батьком також не потрібна.

Для подання заяви необхідно пред'явити паспорт громадянина України та надати визначений перелік документів, зокрема свідоцтво про народження, документи про шлюб або його розірвання (за наявності), фотокартку та квитанцію про сплату державного мита.

Після реєстрації зміни імені заявнику видається відповідне свідоцтво. Протягом одного місяця після цього необхідно звернутися до підрозділу Державної міграційної служби для обміну паспорта.

