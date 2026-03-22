Укр Рус
Право 24 Юридичний гайд Потрібна лише одна заява: чи можна звільнитися за власним бажанням, перебуваючи за кордоном
22 березня, 08:03
3

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Працівник може подати заяву про звільнення за власним бажанням без вказання причин, навіть перебуваючи за кордоном.
  • Роботодавець зобов'язаний видати наказ про звільнення, надати копію, зробити запис у трудовій книжці та здійснити повний розрахунок у день звільнення.

Працівник може подати заяву про звільнення за власним бажанням. Дату звільнення працівник сам зазначає в заяві.

Які кроки має виконати працівник для звільнення за власним бажанням?

Людина, яка бажає звільнитися, може подати відповідну заяву керівництву як під час роботи, так і в період відпустки чи тимчасової непрацездатності. При цьому працівник може не вказувати причини розірвання трудових відносин. Про це пишуть на сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Водночас протягом двох тижнів працівник ще має право відкликати свою заяву або повідомити про намір розірвати трудовий договір в інший спосіб.

Чи можна звільнитися, перебуваючи за кордоном?

Звільнитися працівник може й перебуваючи за кордоном. Письмова заява про звільнення має надійти міжнародною поштою до керівника в Україну. 

Також заяву можна надіслати на офіційну електронну пошту роботодавця. У такому випадку роботодавець повинен її видрукувати, підписати, відсканувати та підписати електронним цифровим підписом. 

  • Після того, як із заявою ознайомилися обидві сторони, роботодавець зобов’язаний:
  • видати наказ про звільнення з чіткою датою;
  • надати працівнику копію наказу про звільнення;
  • зробити запис у трудовій книжці, якщо вона зберігається у роботодавця та віддати її працівнику;
  • здійснити повний розрахунок працівника.

Важливо! Під час воєнного стану працівник та роботодавець можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання наказів за допомогою будь-якого доступного способу електронної комунікації.

Що варто знати про виплати в разі звільнення?

Юристки громадської організації "Трудові ініціативи" розповіли виданню Happy Monday, що працівник в будь-якому випадку має отримати розрахунок в останній робочий день. Разом з цим керівник надає письмове повідомлення про всі суми, нараховані та виплачені при звільненні.

Людина може отримати перед звільненням: нараховану, але не виплачену заробітну плату, компенсацію за невикористані дні відпустки, а також можливі премії чи вихідну допомогу, якщо це передбачена колективним договором. 

Якщо в день звільнення ви не працювали, то ці суми вам мають виплатити не пізніше наступного дня після того, як ви вимагали розрахунок. А якщо виникне спір про розмір певних сум, роботодавець все одно повинен вчасно виплатити кошти, про які в спорі не йдеться, 
– зауважили експерти.

Як закон регулює звільнення?

  • Норми щодо звільнення за власним бажанням регулює стаття 38 Кодексу законів про працю України.

  • Звільнитися без обов’язкового відпрацювання можна у визначених законом випадках. Це можливо за згодою сторін або за наявності поважних причин, а також якщо роботодавець порушує трудове законодавство. Під час війни роботодавець має звільнити працівника, якщо через бойові дії існує загроза його життю.

  • З 14 березня 2026 року призупинення трудового договору обмежили 90 днями. Раніше таке право працівнику надавалося на весь період воєнного стану.