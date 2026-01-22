Сімейні підстави для звільнення зі служби: що передбачає закон

Законодавство передбачає окремі випадки, коли сімейні обставини можуть стати підставою для звільнення з військової служби. Які є підстави для такого механізму та на що слід звернути увагу військовослужбовцям, читайте далі.

Які умови звільнення із служби за сімейними обставинами?

Рівненський обласний ТЦК та СП повідомив, що військовослужбовці мають передбачене законом право на звільнення з військової служби у разі наявності визначених сімейних обставин.

Зокрема, йдеться про ситуації, коли військовий змушений здійснювати догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю.

Важливо! Право на звільнення виникає у випадках необхідності постійного догляду за особою з інвалідністю I або II групи, а також догляду за дружиною чи чоловіком з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок визначених законом причин.

Водночас у ТЦК звертають увагу: попри те, що перелік підстав діє вже понад рік, на практиці досі виникають суперечки щодо тлумачення понять "постійний догляд" та "догляд".

Що означає постійний догляд за дружиною або чоловіком?

Як пояснюють у відомстві, чинне законодавство чітко визначає, що постійний догляд – це систематична допомога та нагляд за особою, яка через фізичний або психічний стан не здатна самостійно забезпечувати базові життєві потреби, пише "Судово-юридична газета".

Довідково: Така потреба має бути офіційно підтверджена медичними документами, зокрема довідкою МСЕК, рішенням ЕКОПФО або висновком ЛКК (форма 080-4/о, а з кінця грудня 2025 року вже за новим зразком).

Саме ці документи є обов’язковими у випадках звільнення військовослужбовця через необхідність постійного догляду за дружиною чи чоловіком з інвалідністю I або II групи.

Тобто закон вимагає не лише підтвердження факту інвалідності, а й окремого підтвердження потреби в постійному догляді. За відсутності таких медичних висновків навіть встановлена I чи II група інвалідності не є достатньою підставою для звільнення зі служби.

Що ще слід знати військовослужбовцям?