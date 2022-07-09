Україна змінюється: військові ЛГБТ відреагували на успіх петиції про одностатеві шлюби
Раніше петиції на сайті Президента України набирали всього по кілька сотень голосів. Проте за останню за лічені дні проголосували понад 25 тисяч українців.
Про це написали 9 липня у закритій спільноті "Військові ЛГБТ та наші союзники", передає 24 канал. Зазначили, що це поступ на шляху до цивілізаційного вибору.
До теми Зеленський розгляне питання легалізації одностатевих шлюбів: петиція набрала необхідні голоси
"Українське суспільство черговий раз доводить, що швидко змінюється і готове до позитивних зрушень. Маємо надію, що поки ми боронимо демократичні цінності на полі бою, наш уряд зробить правильні кроки на шляху до цивілізованого європейського вибору українців!", – написали у спільноті.
Нехай гомофобія буде ознакою росії
Представники ЛГБТ-військових зазначили, що легалізація одностатевих шлюбів наразі має важливу роль. Особливо – в умовах війни, оскільки представники та представниці ЛГБТ+ спільноти позбавлені права оформлювати опіку над дітьми чи отримувати спадок.
Найжахливіше – немає можливості навіть поховати тіло свого коханого чи коханої. Залишимо гомофобію росії!,
– заявили у спільноті.
Важливо Якою буде кара за насилля та чи дискредитуватимуть чоловіків: що змінить Стамбульська конвенція
Боронять Україну від окупантів
Голова ГО "Українські військові ЛГБТ за рівні права" та об’єднання ЛГБТ-військових Віктор Пилипенко наголошує, що Володимир Зеленський має всіляко сприяти легалізації одностатевих шлюбів. Він пояснив, що ЛГБТ-військові є серед захисників України, але вони часто невидимі.
За словами Пилипенка, в українському суспільстві є від 7 до 12% гомосексуальних людей. Проте, як сказав керівник громадської організації, вони часто потерпають від радикалів, носіїв радянської моралі, "тюремних понятій" та духовних скреп.
До речі Для них ми всі – мішені: військовий медик про службу у ТрО
"З 1991 року, 2014-го, 24.02.2022 ми у лавах ЗСУ, НГУ, добровольчих батальйонів боронимо Вітчизну від загрози російської тиранії, імперіалізму, загрози тюремного закріпачення нашого права на свободу та існування", – сказав Пилипенко.
Може зацікавити – інтерв'ю з парамедикинею Аліною Михайловою: дивіться відео