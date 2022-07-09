Голова ГО "Українські військові ЛГБТ за рівні права" та об’єднання ЛГБТ-військових Віктор Пилипенко вважає, що президент повинен зробити все для того, щоб одностатеві шлюби в країні стали законними.

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Він наголосив на тому, що ЛГБТ-люди завжди були серед військових, але не завжди були видимими.

Так, ми невеличка група українського суспільства, нас всіх всього лиш від 7 до 12 відсотків. Через те, що нас мало і часто ми мало видимі, на нас зганяють свою агресію та ненависть радикали, носії радянської моралі, тюремних понятій та духовних скреп… З 1991 року, 2014-го, 24.02.2022 ми у лавах ЗСУ, НГУ, добровольчих батальйонів боронимо Вітчизну від загрози російської тиранії, імперіалізму, загрози тюремного закріпачення нашого права на свободу та існування,

– сказав він.

Наразі відповідна петиція набрала понад 25 тисяч голосів. Цього достатньо для того, щоб її розглянув президент.

У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар,

– написала авторка петиції Анастасія Совенко.

Чому зараз це важливо як ніколи

Важливо наголосити, що мовиться не лише про моральні права на одностатевий шлюб. У війні беруть участь представники та представниці ЛГБТ-спільноти. Вони, як і будь-які воїни, також помирають та отримують поранення.

У випадку смерті когось із партнерів та людина, яка залишилась сама, не зможе навіть розпоряджатися спільним майном, може мати проблеми з офіційними органами щодо дітей полеглого партнера, не зможе довести, що як тато/мама цій дитині. Наразі представникам ЛГБТ-спільноти доводиться перейматися за це наперед – оформлювати заповіти, робити фіктивні шлюби з іншими людьми або ж просто сподіватися на те, що все буде гаразд.

Ця проблема була й з 2014 року, але зараз вона постала гостро, як ніколи. Тим паче, на жаль, внаслідок російської агресії гине багато цивільних людей, серед яких також є багато ЛГБТ-людей.

Важливо, що сприйняття ЛГБТ у суспільстві змінюється

За останні роки кількість тих, українців, які негативно ставиться до ЛГБТ, впала у півтора раза – з 60,4% до 38,2%, також вчетверо зросла кількість тих, хто ставиться до ЛГБТ позитивно, – з 3,3% до 12,8% та в півтора раза тих, хто ставиться байдуже, – з 30,7% до 44,8%. Таким чином вже переважна більшість українців приймає ЛГБТ-людей такими, як вони є.

При цьому вдвічі зросла частка тих, хто декларативно підтримує повне рівноправ'я ЛГБТ-людей – з 33,4% до 63,7%, і майже вдвічі зменшилася частка тих, хто вважає, що права ЛГБТ людей мають бути певним чином обмежені – з 45,2% до 25,9%.Також удвічі зменшилася кількість тих, хто вагався з відповіддю: з 21,3% до 10,4%. Тож повну правову рівність ЛГБТ людей тепер підтримує вже дві третини українців.

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