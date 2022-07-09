Украина меняется: военные ЛГБТ отреагировали на успех петиции об однополых браках
Ранее петиции на сайте Президента Украины набирали всего несколько сотен голосов. Однако за последний за считанные дни проголосовали более 25 тысяч украинцев.
Об этом написали 9 июля в закрытом сообществе "Военные ЛГБТ и наши союзники", передает 24 канал. Отметили, что это продвижение на пути к цивилизационному выбору.
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"Украинское общество в очередной раз доказывает, что быстро меняется и готово к положительным сдвигам. Надеемся, что пока мы защищаем демократические ценности на поле боя, наше правительство сделает правильные шаги на пути к цивилизованному европейскому выбору украинцев!", – написали в сообществе.
Пусть гомофобия будет признаком россии
Представители ЛГБТ-военных отметили, что легализация однополых браков играет важную роль. Особенно – в условиях войны, поскольку представители и представительницы ЛГБТ+ сообщества лишены права оформлять опеку над детьми или получать наследство.
Самое ужасное – нет возможности даже похоронить тело любимой или любимого. Оставим гомофобию россии!,
– заявили в сообществе.
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Защищают Украину от оккупантов
Глава ОО "Украинские военные ЛГБТ за равные права" и объединение ЛГБТ-военных Виктор Пилипенко отмечает, что Владимир Зеленский должен всячески способствовать легализации однополых браков. Он объяснил, что ЛГБТ-военные среди защитников Украины, но они часто невидимы.
По словам Пилипенко, в украинском обществе есть от 7 до 12% гомосексуальных людей. Однако, как сказал руководитель общественной организации, они часто страдают радикалами, носителями советской морали, "тюремными понятиями" и духовными скрепами.
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"С 1991 года, 2014, 24.02.2022 мы в рядах ВСУ, НГУ, добровольческих батальонов защищаем Отечество от угрозы российской тирании, империализма, угрозы тюремного закрепления нашего права на свободу и существование", – сказал Пилипенко.
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