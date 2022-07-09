Об этом написали 9 июля в закрытом сообществе "Военные ЛГБТ и наши союзники", передает 24 канал. Отметили, что это продвижение на пути к цивилизационному выбору.

К слову Зеленский рассмотрит вопрос легализации однополых браков: петиция набрала необходимые голоса

"Украинское общество в очередной раз доказывает, что быстро меняется и готово к положительным сдвигам. Надеемся, что пока мы защищаем демократические ценности на поле боя, наше правительство сделает правильные шаги на пути к цивилизованному европейскому выбору украинцев!", – написали в сообществе.

Пусть гомофобия будет признаком россии

Представители ЛГБТ-военных отметили, что легализация однополых браков играет важную роль. Особенно – в условиях войны, поскольку представители и представительницы ЛГБТ+ сообщества лишены права оформлять опеку над детьми или получать наследство.

Самое ужасное – нет возможности даже похоронить тело любимой или любимого. Оставим гомофобию россии!,

– заявили в сообществе.

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Защищают Украину от оккупантов

Глава ОО "Украинские военные ЛГБТ за равные права" и объединение ЛГБТ-военных Виктор Пилипенко отмечает, что Владимир Зеленский должен всячески способствовать легализации однополых браков. Он объяснил, что ЛГБТ-военные среди защитников Украины, но они часто невидимы.

По словам Пилипенко, в украинском обществе есть от 7 до 12% гомосексуальных людей. Однако, как сказал руководитель общественной организации, они часто страдают радикалами, носителями советской морали, "тюремными понятиями" и духовными скрепами.

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"С 1991 года, 2014, 24.02.2022 мы в рядах ВСУ, НГУ, добровольческих батальонов защищаем Отечество от угрозы российской тирании, империализма, угрозы тюремного закрепления нашего права на свободу и существование", – сказал Пилипенко.

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