Зупинити пандемію і захистити планету: лідери G7 визначили 6 пріоритетів для розвитку світу

Лідери країн "Великої сімки" визначили 6 пріоритетів задля покращення життя у світі. Зокрема, головними напрямками є подолання пандемії COVID-19, пожвавлення економіки та боротьба з забрудненням екології.

Встановлені пріоритети будуть основою подальших глобальних дій. Офіційний затверджений текст було оприлюднено в неділю, 13 червня.

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Очільники країн G7 зазначили, що працюватимуть над втіленням 6 основних напрямків у співпраці з іншими державами. Вони також сподіваються залучити до процесу відповідні міжнародні організації.

6 пріоритетів для розвитку світу:

Зупинити пандемію і підготуватися до майбутнього. Для цього потрібно активізувати міжнародні зусилля, щоб вакцинувати від коронавірусу всіх людей. G7 планує надати якомога більше безпечних вакцин населенню світу.

Пожвавити економіку. Лідери країн "Великої сімки" мають намір впроваджувати плани з відновлення економіки, засновані на підтримці в розмірі 12 трильйонів доларів, які виділені під час пандемії.

Забезпечити майбутнє процвітання, відстоюючи більш вільну та справедливу торгівлю в рамках реформованої торговельної системи.

Захистити планету підтримуючи "зелену" революцію, яка спрямована на утримання глобального потепління в межах 1,5 градуса Цельсія та зведення до нуля шкідливих викидів в атмосферу.

Зміцнити партнерські відносини. Мовиться про розвиток нових зв'язків шляхом поетапної зміни свого підходу до інвестицій в інфраструктуру.

Сприймати свої цінності як міцну основу успіху у світі, що постійно змінюється.



6 пріоритетів, які визначили лідери "Великої сімки" / Фото G7

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