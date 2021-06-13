Встановлені пріоритети будуть основою подальших глобальних дій. Офіційний затверджений текст було оприлюднено в неділю, 13 червня.
Читайте також Лідери G7 вимагають покарати винних у збитті літака МАУ в Ірані
Очільники країн G7 зазначили, що працюватимуть над втіленням 6 основних напрямків у співпраці з іншими державами. Вони також сподіваються залучити до процесу відповідні міжнародні організації.
6 пріоритетів для розвитку світу:
- Зупинити пандемію і підготуватися до майбутнього. Для цього потрібно активізувати міжнародні зусилля, щоб вакцинувати від коронавірусу всіх людей. G7 планує надати якомога більше безпечних вакцин населенню світу.
- Пожвавити економіку. Лідери країн "Великої сімки" мають намір впроваджувати плани з відновлення економіки, засновані на підтримці в розмірі 12 трильйонів доларів, які виділені під час пандемії.
- Забезпечити майбутнє процвітання, відстоюючи більш вільну та справедливу торгівлю в рамках реформованої торговельної системи.
- Захистити планету підтримуючи "зелену" революцію, яка спрямована на утримання глобального потепління в межах 1,5 градуса Цельсія та зведення до нуля шкідливих викидів в атмосферу.
- Зміцнити партнерські відносини. Мовиться про розвиток нових зв'язків шляхом поетапної зміни свого підходу до інвестицій в інфраструктуру.
- Сприймати свої цінності як міцну основу успіху у світі, що постійно змінюється.
6 пріоритетів, які визначили лідери "Великої сімки" / Фото G7
Саміт G7 у Великій Британії: останні новини
- Лідери країн "Великої сімки" зібралися на саміті у Великій Британії, який проходить з 11 по 13 червня. Вперше з початку пандемії захід проходить в очному форматі.
- 12 червня глави держав погодили спільні кліматичні цілі до 2050 року та ухвалили рішення допомогти біднішим державам вакцинувати від COVID-19 своє населення.
- Під час саміту політики також згадали і Україну. Вони закликали Кремль вивести свої війська з території нашої країни і наголосили, що Росія є не посередником, а стороною конфлікту на Донбасі.