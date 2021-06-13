Установленные приоритеты будут основой дальнейших глобальных действий. Официальный утвержденный текст был обнародован в воскресенье, 13 июня.
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Руководители стран G7 отметили, что будут работать над воплощением 6 основных направлений в сотрудничестве с другими государствами. Они также надеются привлечь к процессу соответствующие международные организации.
6 приоритетов для развития мира:
- Остановить пандемию и подготовиться к будущему. Для этого нужно активизировать международные усилия, чтобы вакцинировать от коронавируса всех людей. G7 планирует предоставить как можно больше безопасных вакцин населению мира.
- Оживить экономику. Лидеры стран "Большой семерки" намерены внедрять планы по восстановлению экономики, основанные на поддержке в размере 12 триллионов долларов, которые выделены во время пандемии.
- Обеспечить будущее процветание, отстаивая более свободную и справедливую торговлю в рамках реформированной торговой системы.
- Защитить планету, поддерживая "зеленую" революцию, которая направлена на удержание глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия и сведение к нулю вредных выбросов в атмосферу.
- Укрепить партнерские отношения. Речь идет о развитии новых связей путем поэтапного изменения своего подхода к инвестициям в инфраструктуру.
- Воспринимать свои ценности как прочную основу успеха в постоянно меняющемся мире.
6 приоритетов, которые определили лидеры "Большой семерки" / Фото G7
Саммит G7 в Великобритании: последние новости
- Лидеры стран "Большой семерки" собрались на саммите в Великобритании, который проходит с 11 по 13 июня. Впервые с начала пандемии мероприятие проходит в очном формате.
- 12 июня главы государств согласовали общие климатические цели до 2050 года и приняли решение помочь более бедным государствам вакцинировать от COVID-19 свое население.
- Во время саммита политики также вспомнили и Украину. Они призвали Кремль вывести свои войска с территории нашей страны и подчеркнули, что Россия является не посредником, а стороной конфликта на Донбассе.