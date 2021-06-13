Установленные приоритеты будут основой дальнейших глобальных действий. Официальный утвержденный текст был обнародован в воскресенье, 13 июня.

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Руководители стран G7 отметили, что будут работать над воплощением 6 основных направлений в сотрудничестве с другими государствами. Они также надеются привлечь к процессу соответствующие международные организации.

6 приоритетов для развития мира:

Остановить пандемию и подготовиться к будущему. Для этого нужно активизировать международные усилия, чтобы вакцинировать от коронавируса всех людей. G7 планирует предоставить как можно больше безопасных вакцин населению мира.

и подготовиться к будущему. Для этого нужно активизировать международные усилия, чтобы вакцинировать от коронавируса всех людей. G7 планирует предоставить как можно больше безопасных вакцин населению мира. Оживить экономику. Лидеры стран "Большой семерки" намерены внедрять планы по восстановлению экономики, основанные на поддержке в размере 12 триллионов долларов, которые выделены во время пандемии.

Лидеры стран "Большой семерки" намерены внедрять планы по восстановлению экономики, основанные на поддержке в размере 12 триллионов долларов, которые выделены во время пандемии. Обеспечить будущее процветание , отстаивая более свободную и справедливую торговлю в рамках реформированной торговой системы.

, отстаивая более свободную и справедливую торговлю в рамках реформированной торговой системы. Защитить планету, поддерживая "зеленую" революцию , которая направлена на удержание глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия и сведение к нулю вредных выбросов в атмосферу.

, которая направлена на удержание глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия и сведение к нулю вредных выбросов в атмосферу. Укрепить партнерские отношения. Речь идет о развитии новых связей путем поэтапного изменения своего подхода к инвестициям в инфраструктуру.

Речь идет о развитии новых связей путем поэтапного изменения своего подхода к инвестициям в инфраструктуру. Воспринимать свои ценности как прочную основу успеха в постоянно меняющемся мире.



6 приоритетов, которые определили лидеры "Большой семерки" / Фото G7

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