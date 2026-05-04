Не викидайте апельсинові шкірки: вони допоможуть позбутися шкідників на городі
Ми звикли купувати апельсини для споживання, однак їхня користь набагато більша. Виявляється, що апельсинова шкірка може стати корисним елементом у садівництві, і не лише покращити ґрунт, але й захистити рослини від шкідників.
Замість того, щоб викидати шкірки, їх можна використати з користю кількома способами, пише Martha Stewart.
Як використати апельсинові шкірки в саду?
Використання як компосту
Шкірка від апельсину може стати частиною компосту, який збагачує ґрунт поживними речовинами. У ній міститься азот, фосфор і калій, які добре підтримують розвиток кореневої системи.
Перед тим, як додати її у ґрунт, шкірки потрібно висушити та подрібнити на шматочки. Це пришвидшить процес розкладання. Отримані шкірки можна додати до компостної ями чи посипати навколо рослин перед поливом.
Засіб проти мурах
Апельсинові шкірки допомагають у боротьбі з мурахами. Це пов’язано з природною речовиною, що міститься в цитрусових і має відлякувальні властивості для комах.
Шкірки спочатку висушують, а тоді подрібнюють до стану порошку. Розсипати його потрібно в тих місцях, де з’являються мурахи.
Апельсинова шкірка здатна відлякати мурах / Фото Pexels
Засіб проти попелиці
Шкірку від апельсина також використовують для приготування натурального розчину проти попелиці. Для цього її треба змішати з гарячою водою й невеликою кількістю миючого засобу.
Отриманою сумішшю слід обприскати нижню частину листя та стебла рослин. Миючий засіб допомагає розчину краще триматися на поверхні, а запах цитрусових відлякає шкідників. Після дощу обробку потрібно повторити.
Також на грядках можна посипати мелену корицю, пише Gardening Know How. Натуральний аромат кориці допомагає боротися з садовими шкідниками: грибковими мошками, плодовими мушками, кліщами, осами та мурахами.
Достатньо лише посипати корицю навколо рослин, щоб створити бар’єрну лінію. Вона порушує нервову систему комах, ускладнюючи їм пересування та пошук їжі.
Які ще є поради для дачників?
Садівники розповіли про кілька дерев, які можна виростити на ділянці з кісточки:
- вишню
- яблуко
- персик
- гранат
- лимон
Їх потрібно тримати у спеціальному холодному місці кілька тижнів, без замочування. Пересадку слід здійснити тоді, коли рослини пустять корінці.
