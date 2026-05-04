Шпинат найкраще росте навесні та восени, пише Martha Stewart. Ідеальною умовою є помірна температура, оскільки спека провокує швидке стрілкування.

У цей момент рослина спрямовує сили на цвітіння, а не на формування листя. Щоб цього уникнути, шпинат висівають в прохолоднішу частину літа.

Як посадити шпинат?

Вирощування починається з насіння, яке добре сходить за правильних умов. Потрібно обрати сонячну ділянку з легким, добре дренованим ґрунтом.

Основні кроки посадки:

Розпушіть землю і додайте компост для живлення; Висівайте насіння неглибоко, залишаючи між ними невелику відстань; Дотримуйтеся ширини міжрядь приблизно на 30 сантиметрів; Регулярно поливайте, підтримуючи вологість без перезволоження; Після сходів прорідіть рослини, щоб вони мали достатньо простору для росту.

Які є види шпинату?

Існує кілька видів шпинату, які відрізняються зовнішнім виглядом:

Савойський – має зморшкувате листя, відрізняється витривалістю, але його складніше мити.

– має зморшкувате листя, відрізняється витривалістю, але його складніше мити. Напівсавойський – менш хвилястий, тому з ним простіше працювати.

– менш хвилястий, тому з ним простіше працювати. Плосколистий – гладке листя, яке легко очищується та підходить для салатів.

Як доглядати за шпинатом?

Рослина не потребує складного догляду, але є кілька важливих умов, без дотримання яких не буде гарного урожаю.

Сонячне світло

Шпинату потрібно 4 години сонця на день, а ще краще, коли це буде 6 – 10 годин. У спекотний період затінення допоможе продовжити сезон збору.

Ґрунт

Рослина добре росте на різних типах ґрунтів, тому головне, щоб вони не затримували зайву воду. Найкращий результат дає поживний ґрунт з достатньою кількістю органіки.



Для шпинату підходить різний тип ґрунту / Фото Pexels

Вода

Для соковитого листя важливою є рівномірна вологість. У середньому шпинат потребує 2,5 – 5 сантиметрів води на тиждень. При нестачі вологи листя може гірчити.

Температура

Оптимальною умовою для хорошого росту є прохолода. Рослина добре витримує навіть невеликі заморозки.

Добриво

Через кілька тижнів після проріджування можна підживити рослини. Найкраще шпинат реагує на добрива з високим вмістом азоту, які покращують ріст зелені.

Коли збирати шпинат?

Час збору залежить від того, якою саме має бути рослина – молодою чи повністю сформованою.

Перші листочки молодого шпинату зрізати можна вже через 20 – 35 днів. Збирати їх потрібно поступово, обриваючи зовнішні листки. Зріле листя шпинату з’являється приблизно через 4 – 6 тижнів. Спочатку треба знімати зовнішні листки, щоб стимулювати ріст нових у центрі.

Зверніть увагу, що вирощувати шпинат можна навіть у контейнерах. Висівати його можна густо й отримувати урожай навіть на невеликій площі.

Коренева система рослин неглибока, тому великий горщик не є обов’язковим, а глибший контейнер краще утримує вологу. Важливо лише, щоб у ньому був дренаж, а рослина росла в добре освітленому місці.

Зверніть увагу, що насіння шпинату не можна замочувати перед посадкою, пише Epic Gardening. Маленьке та слизьке насіння після замочування злипається, стає важким для рівномірного посіву і проростає гірше. Шпинат потрібно сіяти сухим без попереднього замочування, прямо на ґрунт, щоб забезпечити світло і рівномірну вологість для проростання.

Які ще є поради для садівників?

У травні дачники радять посадити хризантеми. Ці рослини бувають у різних кольорах. Вони цвітуть аж до перших заморозків, тож прикрашатимуть сад яскравими барвами впродовж літа й осені.

У мережі набирає популярності метод вирощування томатів догори дриґом. Він допомагає зекономити місце і зменшити ризик загнивання плодів. Для успішного вирощування важливо обрати компактний сорт томатів, забезпечити достатньо світла і регулярно поливати.